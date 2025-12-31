milano
Quali sono i supermercati aperti a Milano a Capodanno 2026, dove fare la spesa il 31 dicembre el’1 gennaio

La maggior parte dei supermercati e dei centri commerciali di Milano saranno aperti con orario ridotto il 31 dicembre, chiusi l’1 gennaio. Ecco gli orari.
A cura di Ilaria Quattrone
C'è ancora qualcuno che è ancora qualcosa da acquistare sia per la serata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, che per quella di domani, giovedì 1 gennaio 2026. Ma dove farli? In quale supermercato è ancora possibile andare a Milano? Ecco quindi per tutti coloro che sono rimasti a Milano, l'elenco completo dei punti vendita che resteranno aperti e quelli che chiuderanno.

Quali sono i principali supermercati aperti il 31 dicembre e l'1 gennaio a Milano

Carrefour: se il 31 dicembre molti punti vendita garantiranno il servizio facendo o orario continuato o l'orario festivo, l'1 gennaio invece resterà chiuso.

Conad: anche per questa catena dipende molto da punto vendita a punto vendita. Molti resteranno aperti con orari ridotti, altri invece no. Anche per quanto riguarda l'1 gennaio 2026, alcuni potrebbero essere aperti.

Coop: stessa cosa vale per Coop, che in alcuni casi, per il 31 dicembre segue gli orari ridotti. In altri no.

Pam: se oggi 31 dicembre resterà aperta solo mezza giornata, domani invece chiuderà i punti vendita.

MD: non c'è molta differenza per quest'altra catena di supermercati. La maggior parte dei punti vendita resteranno aperti solo mezza giornata mentre l'1 gennaio resteranno tutti chiusi.

Iper: anche quest'altra catena seguirà la stessa linea. Aperti solo mezza giornata oggi, chiusi completamente l'1 gennaio.

Lidl: oggi, 31 dicembre, farà servizio fino alle 18. Mentre domani qualche punto vendita potrebbe essere comunque aperto.

Esselunga: resteranno aperti con orario ridotto al pomeriggio mentre chiusi l'1 gennaio.

Aldi: aperto anche al pomeriggio, chiuso invece l'1 gennaio.

Iperal: resteranno aperti fino alle 19 oggi mentre saranno chiusi domani.

Gli orari dei principali centri commerciali di Milano il 31 dicembre e 1 gennaio

Centro Arese: chiuderà in anticipo il 31 dicembre: infatti chiusura prevista alle 19.30. Sarà chiuso l'1 gennaio.

CityLife Shopping District: Sarà aperto regolarmente con facoltà per i negozi di chiudere alle 19. L'1 gennaio resterà chiuso.

Fiordaliso (Rozzano): sarà aperto il 31 dicembre, ma resterà chiuso l'1 gennaio.

Merlata Bloom: oggi i negozi e l'Esselunga resteranno aperti fino alle 20:00. Sarà chiuso domani.

