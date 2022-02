Quando finirà il vento a Milano, l’esperto: “Durerà poco, ecco le cause” Il forte vento di oggi 7 febbraio a Milano si attenuerà nelle prossime ore e sarà completamente assente domani. A spiegare a Fanpage.it a cosa è dovuto è stato il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati.

A cura di Giorgia Venturini

Sono tanti i danni causati dal forte vento di oggi lunedì 7 febbraio a Milano: al momento sono quattro i feriti e tanti gli alberi caduti. Le raffiche di vento hanno raggiunto anche i 90 km/h tanto che parte del tetto della stazione Centrale di Milano è volato via. Non è solo il vento di oggi però a preoccupare gli esperti meteo: da almeno due mesi in Lombardia non piove e qui è già allerta siccità e inquinamento. Ma cosa sta succedendo? Ha riposto a Fanpage.it il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati.

Fino a quando durerà questo forte vento?

Verso sera le raffiche andranno ad attenuarsi per poi essere completamente assenti domani.

Perché queste raffiche da 90 chilometri orari?

Sono venti di Foehn. Sono tiepidi perché, come in questo caso, le forti correnti da Nord sbattono contro le Alpi. Nei versanti esteri scaricano le precipitazioni e la neve, mentre quando scendono sul versante italiano hanno perso il loro carico di umidità e quindi si scaldano. Ora le raffiche però hanno raggiunto i 90 km/h e in alta quota sono molto più forti.

Come sarà il tempo nei prossimi giorni?

Niente piogge e inquinamento alle stelle. Come è accaduto del resto per tutto il mese di gennaio, quando le condizioni di alta pressione non hanno permesso il rimescolamento dell'aria e tutto l'inquinamento si è accumulato. In alternanza a queste alte pressioni, al posto di vedere precipitazioni, abbiamo assistito a venti da Nord che una volta arrivati a Milano, città riparata dalle Alpi, sono diventati miti e non hanno fatto altro che aumentare i problemi di siccità. Da giovedì si attendono però più nubi basse e di foschia, ma nessun vento e purtroppo nessuna precipitazione.

Il forte vento di oggi spazza via l'inquinamento di Milano?

Sì, ma solo temporaneamente. Se non piove e si ristabilisce l'alta pressione ci vuole poco che l'inquinamento ritorni a livelli molto alti.

Vento e mancanze di piogge non aiutano per la grave siccità di questi giorni.

In Lombardia non piove da due mesi. Ce ne accorgiamo dal livello dei fiumi, come se fossero in pieno agosto. Così come ci accorgiamo dello scarso innevamento: la neve è un'importante risorsa idrica per la primavera e l'estate. Ad aprile alcune zone richiederanno già l'irrigazione e allora saremo in grave difficoltà.

Stiamo vivendo un caldo anomalo?

Certo. Per effetto di questo vento e del sole arriviamo a temperature quasi primaverili durante il giorno e una notevole escursione termica la notte. Colpa dell'alta pressione. In pianura troviamo spesso nebbia e foschia, ma nel resto della regione cielo stabile. Cielo sereno e nessuna pioggia anche per la prossima settimana.

In questi giorni c'è rischio incendi: la siccità non aiuta?

Il pericolo incendi si accentua perché la vegetazione è molto secca. Tanti gli incendi: trovano un terreno favorevole aiutati dal vento e dalla siccità. Dobbiamo sperare nell'arrivo delle piogge nelle prossime settimane.