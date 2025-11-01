Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il primo novembre 2025 a Milano

Immagine di repertorio

Non avete trovato il tempo per fare la spesa e siete rimasti con il frigorifero vuoto durante la festa del primo novembre? Non ci sono grandi problemi, visto che pochi punti vendita a Milano si concedono delle vacanze per il ponte di Ognissanti. La maggior parte sono aperti e al servizio dei cittadini, con delle variazioni di orari che cambiano da negozio a negozio.

Quali sono i principali supermercati aperti il primo novembre a Milano

Di seguito gli orari delle principali catene di supermercati di Milano per la festa di Ognissanti:

Conad : la maggior parte delle sedi resta aperta, tra cui quella di Viale Monte Nero in Porta Romana (dalle 9 alle 20) e quella di Via Ettore Ponti in zona Barona (dalle 9 alle 19). Orari e chiusure di tutti i supermercati sono consultabili sul sito.

: la maggior parte delle sedi resta aperta, tra cui quella di Viale Monte Nero in Porta Romana (dalle 9 alle 20) e quella di Via Ettore Ponti in zona Barona (dalle 9 alle 19). Orari e chiusure di tutti i supermercati sono consultabili sul sito. Esselunga : Il marchio più celebre del nord Italia parla di "apertura straordinaria" per il giorno dei Santi. Tendenzialmente tutte le sedi (Via Mercato, Via Feltre, Viale Umbria, Via Forze Armate) aprono alle 8 e chiudono alle 20, un'ora prima rispetto agli altri giorni.

: Il marchio più celebre del nord Italia parla di "apertura straordinaria" per il giorno dei Santi. Tendenzialmente tutte le sedi (Via Mercato, Via Feltre, Viale Umbria, Via Forze Armate) aprono alle 8 e chiudono alle 20, un'ora prima rispetto agli altri giorni. Pam : Tutto sembrerebbe svolgersi come se fosse un giorno normale: la sede di Porta Vigentina è aperta dalle 9 alle 22, quella di Via Inganni dalle 8 alle 21, quella di Porta Vittoria dalle 9 alle 22

: Tutto sembrerebbe svolgersi come se fosse un giorno normale: la sede di Porta Vigentina è aperta dalle 9 alle 22, quella di Via Inganni dalle 8 alle 21, quella di Porta Vittoria dalle 9 alle 22 Carrefour : Anche la catena francese resta aperta pressoché in tutte le sue sedi e diramazioni. Per saperne di più e per consultare modifiche di orari si può consultare il sito.

: Anche la catena francese resta aperta pressoché in tutte le sue sedi e diramazioni. Per saperne di più e per consultare modifiche di orari si può consultare il sito. Lidl: Il discount resta aperto dalle 8 alle 21.30 in tutti i suoi negozi principali (Via Ripamonti, Via Adriano, Via Ornato, Via Forze Armate)

Gli orari dei centri commerciali più grandi di Milano per Ognissanti 2025

Ecco gli orari di sabato 1 novembre dei principali centri commerciali di Milano:

Leggi anche Sagre a Milano e in Lombardia per il weekend del 1 e 2 novembre: i migliori eventi per Ognissanti

Il Centro di Arese resta aperto dalle 9 alle 22 come se non fosse un festivo. Lo stesso vale per Piazza Portello, che fa lo stesso orario di sempre (dalle 9 alle 21). I negozi di Merlata Bloom sono tutti aperti dalle 9 alle 22, tranne l'Esselunga che inizia la sua attività alle 7.30. Il cinema e i ristoranti invece vanno avanti fino a tarda sera. Nessun cambiamento di orario neanche per City Life.