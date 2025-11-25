Mercatini e villaggi di Natale 2025 a Milano, date e programma degli eventi natalizi più belli

(LaPresse)

Anche Milano si prepara all'arrivo del Natale. Dai primi di dicembre e per tutto il periodo delle feste decine di mercatini popoleranno la città della moda di luci, colori, prodotti artigianali e chicche di ogni genere che li collocano a pieno titolo tra i più belli e famosi d'Italia.

I più famosi? La storica fiera degli Oh Bej Oh Bej, da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre 2025 (dalle 8.30 alle 21.30) intorno al Castello Sforzesco, e il mercatino natalizio di piazza Duomo, dal 1 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 (ore 9-21) proprio sotto la Madonnina. Qui si possono trovare, tra prodotti di artigianato e prelibatezze gastronomiche da tutto il mondo, anche le tradizionali castagne affumicate e il classico panettone, da sempre simbolo degli inverni meneghini.

I mercatini di Natale 2025 più belli di Milano

Mercatino di Natale in Piazza Duomo

Si tiene dal 1 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 (ore 9-21). È uno dei mercatini più centrali e suggestivi: casette di legno attorno al Duomo con artigianato, decorazioni, specialità gastronomiche e regali natalizi. Sono previsti anche laboratori per bambini, la casa di Babbo Natale e un presepe a grandezza naturale.

Oh Bej Oh Bej

Tradizionale fiera natalizia milanese legata alla festa di Sant’Ambrogio, che ogni anno dal 5 all'8 dicembre (ore 8.30-21) prende vita nei dintorni del Castello Sforzesco con bancarelle di artigianato, cibo, giochi, oggetti vintage e opere d'arte.

Banco di Garabombo – Mercato Etico di Natale

Dal 31 ottobre 2025 al 6 gennaio 2026 in via Mario Pagano (e per la precisione nel piazzale della fermata della metropolitana M1 rossa Pagano), è il mercatino natalizio che dal 1997 mette i mostra solo prodotti equo-solidali: cosmetici naturali, abbigliamento sostenibile, articoli per la casa e alimentari biologici.

Piccolo Mercatino Nordico

Si tratta di un mercatino ispirato ai Paesi del Nord, un piccolo angolo di magia scandinava nel cuore della città (Fondazione Ambrosianeum, via delle Ore 3) che prende vita l'ultimo weekend di novembre (29–30 novembre 2025 dalle 10 alle 19). Qui si possono trovare decorazioni natalizie tipiche del Nord Europa, artigianato scandinavo e una piccola area ristorazione con specialità gastronomiche e dolci nordici.

El Gran Mercaa de Natal (Flug Market)

È l'evento natalizio che si tiene negli spazi al coperto dei Bagni Misteriosi e sotto i portici della piscina (7–8 dicembre 2025, dalle 11.30 alle 20.30) tra bancarelle di artigianato, design, creatività.

I villaggi di Natale da non perdere a Milano

Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli

Prende vita nei Giardini di Porta Venezia dal 16 novembre 2025 al 6 gennaio 2026. Ideale per famiglie grazie alla pista di pattinaggio e ancora animazioni (tra cui il teatro degli elfi e la scalata dei ghiacciai), musica, giostre e numerosi punti ristoro con cibo tipico natalizio.