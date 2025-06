video suggerito

Pulmino taglia la strada a un’auto e finisce fuori strada nel Mantovano: feriti 7 uomini e una ragazza di 26 anni Un pulmino e un’auto sono rimasti coinvolti in un incidente a Medole (Mantova) nella mattinata del 3 giugno. Feriti i sette lavoratori che viaggiavano sul mezzo pesante e la ragazza di 26 anni che guidava l’altra vettura. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Otto persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto lungo la strada per Guidizzolo nel territorio comunale di Medole (in provincia di Mantova) nella mattinata di oggi, martedì 3 giugno. Stando a una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, un pulmino con a bordo sette uomini sarebbe finito fuori carreggiata e si sarebbe ribaltato dopo aver tagliato la strada a un'auto all'altezza di un incrocio. Il personale sanitario intervenuto sul posto ha provveduto a prestare assistenza ai feriti e a trasportati negli ospedali di Mantova e Castiglione delle Stiviere per le cure e gli accertamenti del caso.

Come riportato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente si è verificato intorno alle 8:30 del 3 giugno. Un pulmino che trasportava un gruppo di lavoratori stranieri, d'età compresa tra i 34 e i 51 anni, arrivato all'altezza dell'incrocio con via San Damaso lungo la strada per Guidizzolo, nell'Alto Mantovano, avrebbe tagliato la strada a una Fiat 500 guidata da una ragazza di 26 anni. L'ipotesi è che il pulmino non avrebbe rispettato la precedenza.

Alla fine, il mezzo che trasportava i lavoratori è finito fuori carreggiata e si è ribaltato, finendo per arrestare la sua corsa su un fianco. Poco dopo sul luogo dell'incidente sono arrivati i sanitari con un'auto medica e due ambulanze del Soccorso Azzurro, insieme a una squadra dei vigili del fuoco di Mantova. In tutto sono rimaste coinvolte otto persone, le quali avrebbero riportato traumi e contusioni varie. Il personale medico ha trasportato i feriti in codice giallo ospedale, alcuni a Mantova e altri a Castiglione delle Stiviere, per le cure. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.