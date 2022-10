Pugni e morsi ai controllori che gli chiedono di mostrare il biglietto: arrestato un 24enne Calci e pugni a due controllori per aver richiesto di mostrare il biglietto: è quanto successo ieri pomeriggio su un autobus di linea in provincia di Milano. A finire in manette è un uomo di 24 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Pugni e morsi solo per aver chiesto di mostrare il biglietto del bus: è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 ottobre, sulla linea "K511" Vailate-Milano. Un'aggressione che ha portato i carabinieri della compagnia di Melzo ad arrestare un operaio di 24 anni, con alcuni precedenti alle spalle.

I due dipendenti sono stati invece trasferiti in ospedale dove sono stati dimessi con una prognosi di dieci e quindici giorni. L'intervento dei militari è stato eseguito sulla strada provinciale 14 all'altezza di Truccazzano.

Perché l'uomo ha aggredito i due controllori

Ad allertare i militari è stato un dipendente della società per azioni privata Autoguidovie Spa, che svolge pubblico servizio di trasporti di linea: l'uomo ha raccontato che sul pullman c'era un passeggero violento che era andato in escandescenza alla semplice richiesta di mostrare il biglietto.

Leggi anche Il trapper Simba La Rue accoltellato in macchina: arrestati alcuni membri di una banda rivale

I carabinieri si sono quindi precipitati sul posto e hanno assistito a parte dell'aggressione. Lo hanno visto mentre prendeva a calci e pugni fino a morderli, sia una dipendente di 22 anni – nata a Milano e residente a Cremona – che uno di 25, residente invece a Milano.

I due dipendenti dimessi con una prognosi di quindici giorni

I militari sono riusciti a bloccarlo e lo hanno arrestato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. I due dipendenti, che fortunatamente non versavano in gravi condizioni, sono stati invece trasferiti all'ospedale di Melzo dove sono stati dimessi con una prognosi di dieci e quindici giorni per le contusioni riportate.