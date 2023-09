Professore morde uno studente di 11 anni durante un compito in classe: “Sono scivolato” In una scuola di Brescia, un professore avrebbe azzannato un suo studente di 11 anni che non stava seduto al banco durante un compito in classe. La procura lo ha indagato per lesioni.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un professore di Brescia, a suo dire esasperato dal comportamento indisciplinato e intemperante dell'allievo di 11 anni, avrebbe morso a un braccio un suo studente di prima media, facendolo finire all'ospedale. Il ragazzino, con l'appoggio di un compagno di classe, sostiene che il docente lo avrebbe azzannato di proposito. Mentre l'insegnante si giustifica sostenendo di essere involontariamente scivolato e di non voler far male al ragazzo.

Professore morde uno studente

I fatti, secondo quanto riporta il quotidiano Il Giorno, sono avvenuti alla fine dello scorso anno scolastico, fra i mesi di aprile e maggio, al culmine di un lungo periodo di tensioni fra un professore di 55 anni e uno studente che sarebbe stato particolarmente indisciplinato e poco incline allo studio. Durante un compito in classe l'allievo avrebbe tenuto un comportamento troppo vivace e il professore avrebbe perso le staffe, sul finire dell'ora di lezione.

In classe, infatti, non era rimasto praticamente più nessuno se non il ragazzo, un suo compagno (unico testimone dell'aggressione) e il docente. Secondo il racconto dei due giovani, il 55enne avrebbe addentato l'11enne perché questo si rifiutava di tornare al proprio banco, nonostante questa fosse l'indicazione impartita dal professore. A certo punto, vicino alla cattare, l"uomo avrebbe afferrato il braccio del giovane e lo avrebbe morso sotto la spalla.

Aperta un'indagine per lesioni

Il ragazzino è stato immediatamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie, mentre la scuola ha provveduto ad avvisare i genitori. Giunti sul posto, dopo aver visto la ferita sul braccio del figlio e aver ritirato il referto medico con una settimana di prognosi, la madre e il padre dell'11enne si sono immediatamente recati dai carabinieri per sporgere denuncia. I militari hanno poi avvisato l'autorità giudiziaria e ora è stata aperta un'inchiesta nei confronti del docente per lesioni.

Intanto il professore è stato trasferito da quell'istituto e continua a insegnare italiano in un'altra scuola di Brescia. E soprattutto, pur non negando il fatto, continua a difendersi sostenendo di non aver voluto aggredire il ragazzo, ma di essere involontariamente scivolato e di averlo addentato nel tentativo di non cadere a terra.