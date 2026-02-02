Prima lo accoltellano al gluteo poi lo prendono a ombrellate: nei guai un 18enne e un 16enne

Due ragazzi di 16 e 18 anni sono stati denunciati dai carabinieri per aver aggredito un loro coetaneo. Lo avrebbero accoltellato e picchiato con un ombrello. È probabile che si sia trattato di uno scambio di persona.

Due ragazzi appena adolescenti, di 16 e 18 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Roncadelle (Brescia) e

deferiti in stato di libertà con l'accusa di lesioni aggravate. Secondo quando si apprende da una nota diffusa dai militari, i due giovani, entrambi italiani di origine straniera, di cui il più grande era già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti di polizia, si sarebbero resi responsabili di una violenta aggressione nei confronti di un loro coetaneo, un altro minorenne, cittadino italiano.

Come riportato sempre dai militari, l'aggressione si sarebbe verificata all’esterno del centro commerciale “Elnos” a Roncadelle, piccolo comune in provincia di Brescia. In particolare, dopo una segnalazione giunta al 112, i militari sarebbero intervenuti nei pressi del centro commerciale, dove la giovane vittima, poco prima, era stata colpita al gluteo con un coltello e percossa con il manico di un ombrello dai due aggressori.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno subito individuato il ragazzino vittima dell'agguato, a cui è stato prestato soccorso immediato. È stato trasportato al pronto soccorso pediatrico degli Spedali Civili di Brescia da cui successivamente è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. Nel frattempo sono stati individuati anche i due responsabili. Il 16enne e il 18enne. Entrambi sono stati fermati e perquisiti. Gli sono state sequestrate inoltre le armi utilizzate – il coltello e l'ombrello.

Dai controlli e accertamenti effettuati in un secondo momento dai carabinieri, ancora al lavoro per cercare di capire le cause, è emerso che possa esserci stato uno scambio di persona. I due aggressori avrebbero confuso la vittima con un'altra persona.