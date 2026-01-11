Entra nel McDonald’s di Asola e aggredisce due ragazzi con una baionetta: 16enne denunciato
Un 16enne è stato denunciato dai carabinieri alla Procura dei Minorenni di Brescia per porto abusivo d'armi. Stando a quanto ricostruito, nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio il ragazzo avrebbe aggredito due giovani al McDonald's di Asola (in provincia di Mantova) colpendoli con una baionetta. I due feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso, ma avrebbero riportato solo ferite lievi.
L'aggressione è andata in scena intorno alle 00:30 del 10 gennaio al McDonald's di Asola. Due ragazzi, di 19 e 22 anni, stavano mangiando un panino al fast food quando, ad un certo punto, è entrato nel locale un ragazzino che, armato di baionetta, li ha minacciati e colpiti ferendoli superficialmente. Gli altri presenti hanno chiamato i soccorsi e, pochi minuti dopo, sono arrivati i carabinieri della Stazione locale e i sanitari del 118. Le due vittime, aggredite senza alcun apparente motivo, sono state trasportate in codice verde all'ospedale Carlo Poma di Mantova per le cure del caso, mentre i militari hanno preso in carico il ragazzo.
Dai primi accertamenti, è emerso come il 16enne sia affetto da disturbi psichici e sia già seguito dai servizi sociali. I carabinieri hanno proceduto, quindi, a riaffidarlo ai genitori, che nel frattempo erano stati fatti arrivare nel locale. I militari, però, hanno dovuto denunciato alla Procura dei Minorenni di Brescia per porto abusivo di armi per quella baionetta che ancora si ignora dove l'avesse recuperata.