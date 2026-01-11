Entra nel McDonald’s di Asola e aggredisce due ragazzi con una baionetta: 16enne denunciato

I carabinieri hanno denunciato un 16enne che nella notte del 10 gennaio ha ferito due giovani con una baionetta. Il ragazzo li avrebbe aggrediti senza motivo in un McDonald’s in provincia di Mantova.

Un 16enne è stato denunciato dai carabinieri alla Procura dei Minorenni di Brescia per porto abusivo d'armi. Stando a quanto ricostruito, nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio il ragazzo avrebbe aggredito due giovani al McDonald's di Asola (in provincia di Mantova) colpendoli con una baionetta. I due feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso, ma avrebbero riportato solo ferite lievi.

L'aggressione è andata in scena intorno alle 00:30 del 10 gennaio al McDonald's di Asola. Due ragazzi, di 19 e 22 anni, stavano mangiando un panino al fast food quando, ad un certo punto, è entrato nel locale un ragazzino che, armato di baionetta, li ha minacciati e colpiti ferendoli superficialmente. Gli altri presenti hanno chiamato i soccorsi e, pochi minuti dopo, sono arrivati i carabinieri della Stazione locale e i sanitari del 118. Le due vittime, aggredite senza alcun apparente motivo, sono state trasportate in codice verde all'ospedale Carlo Poma di Mantova per le cure del caso, mentre i militari hanno preso in carico il ragazzo.

Dai primi accertamenti, è emerso come il 16enne sia affetto da disturbi psichici e sia già seguito dai servizi sociali. I carabinieri hanno proceduto, quindi, a riaffidarlo ai genitori, che nel frattempo erano stati fatti arrivare nel locale. I militari, però, hanno dovuto denunciato alla Procura dei Minorenni di Brescia per porto abusivo di armi per quella baionetta che ancora si ignora dove l'avesse recuperata.