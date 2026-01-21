Sferra una violenta testata a un 16enne in strada senza motivo: 23enne denunciato nel Pavese

Un 23enne è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di lesione aggravata per aver sferrato una violenta testata, senza motivo, a un 16enne in strada a Vigevano, nel Pavese. Il 16enne è stato soccorso da amici presenti che hanno chiamato il 112.

Un ragazzo di 16 anni, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici, è stato aggredito violentemente da un altro ragazzo, un 23enne, che gli avrebbe sferrato una testata al volto senza motivo facendolo svenire a terra. L'episodio, secondo quanto si apprende, si sarebbe verificato in piazza del Popolo a Vigevano, comune in provincia di Pavia, il 27 dicembre scorso, durante le vacanze di Natale. A denunciare ai carabinieri di Vigevano quanto accaduto è stata la madre del 16enne che avrebbe raccontato che l'aggressione è stata interrotta solo grazie all’intervento degli amici del figlio che hanno assistito alla scena e chiamato i soccorsi e i carabinieri.

Sul posto è giunta immediatamente un'ambulanza che ha soccorso il 16enne e lo ha trasportato in pronto soccorso all’Ospedale Civile di Vigevano. Al giovane è stata riscontrata una ferita lacero contusa sul labbro, per la quale sono stati necessari punti di sutura. La prognosi è stata di sette giorni, e il giovane ha riportato anche un’amnesia temporanea, aggravando ulteriormente il trauma subito.

L'aggressore, che subito dopo la violenza è fuggito, in vista anche dell'arrivo dei militari, è stato poi rintracciato grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza comunali e le dichiarazioni raccolte dalle persone presenti al momento dell’aggressione. I carabinieri sono riusciti a ricostruire quanto accaduto e a identificare l’autore della violenza. Dopo aver visionato un fascicolo fotografico predisposto dai militari, gli amici del 16enne hanno riconosciuto senza ombra di dubbio il 23enne come responsabile dell’aggressione. Si tratta di un 23enne di Vigevano, di nome A.G., denunciato ora dai militari in stato di libertà per lesione aggravate.