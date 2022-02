Previsioni meteo oggi a Milano: sole per tutto il giorno e si alzano ancora le temperature Previsioni meteo a Milano per oggi, mercoledì 9 febbraio 2022: cielo sereno con qualche possibile nuvola, ma temperature sia minime che massime in aumento.

A cura di Ilaria Quattrone

Ci sarà sole con qualche piccola nuvola, ma temperature ancora in rialzo: è quanto quanto previsto per oggi, mercoledì 9 febbraio, a Milano. Non sono previsti particolari fenomeni. Non ci saranno infatti né piogge né forti raffiche di vento. In mattinata inoltre non ci sarà foschia o nebbia. Vediamo nel dettaglio quelle che saranno le previsioni per oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, a Milano e in Lombardia.

Previsioni meteo oggi, mercoledì 9 febbraio, a Milano

Il sole potrebbe essere coperto da qualche piccola nuvola per tutta la giornata. A favorire il bel tempo sarà la graduale espansione di un campo di alta pressione sul Mediterraneo che garantirà giornate poco nuvolose fino a giovedì. Le temperature, sia minime che massime, saranno in rialzo: le prime si attesteranno attorno all'1 grado centigradi. Anche le massime saliranno, toccando i 13 gradi centigradi.

Che tempo farà oggi nel resto della Lombardia

Anche nel resto della Regione ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso. Alcuni addensamenti potrebbero esserci in giornata, ma solo nella provincia di Pavia. Non sono previste precipitazioni. Anche nelle altre zone lombarde, secondo il bollettino diramato da Arpa Lombardia, si prevedono temperature minime e massime in aumento: le prime saranno tra i -2 e i 2 gradi centigradi mentre le massime si aggireranno tra i 12 e 15 gradi centigradi. Anche i venti saranno deboli. Non sono previsti in giornata né fenomeni di foschia né nebbia. Il tempo potrebbe peggiorare giovedì, a causa del transito di un'onda depressionaria che dovrebbe arrivare dal Nord Europa, per poi migliorare nel weekend.