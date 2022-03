Previsioni meteo Milano oggi: sole e cielo sereno, temperature ancora in calo Previsioni meteo Milano oggi, mercoledì 2 marzo: cielo sereno per tutta la giornata e temperature, soprattutto le minime, in leggero calo.

A cura di Redazione Meteo

Giornata serena e poco nuvolosa quella di oggi mercoledì 2 marzo: il cielo sarà sereno e poco nuvoloso. Attese in mattinata nubi a media-alta quota con tendenza a velato o localmente nuvoloso. Le minime saranno in calo, così come nel resto della settimana: verso il weekend il flusso risulterà in parte associato ad una struttura depressionaria, che dall'est Europa tenderà a convogliare aria più fredda in quota verso la nostra Penisola. Fino a giovedì il tempo sarà prevalentemente stabile, con transito di velature e debole ventilazione nei bassi strati. Sia venerdì che sabato la nuvolosità sarà diffusa con possibili deboli precipitazioni e ventilazione da Est. Ritornerà poi il sole nella giornata di domenica. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

Le previsioni meteo di oggi mercoledì 2 marzo

Il cielo della Lombardia oggi sarà soleggiato con scarsità di nubi: solo qualche velatura o zone localmente nuvolose. Anche per domani però non sono previste precipitazioni di alcun tipo: assenti sia piogge che nevicate in alta quota. Stabili le temperature con minime però in calo: si aggireranno tra i -4 gradi e i -1 gradi, mentre le massime tra 11 e 15 gradi. Lo zero termico è fino al primo mattino attorno ai mille metri circa, poi in rapida risalita fino a portarsi attorno ai 2000 metri circa. In venti saranno deboli in pianura con un rinforzo in montagna: gli esperti di Arpa Lombardia prevedono venti in pianura deboli occidentali, nel pomeriggio rinforzi da sud su pavese. In montagna invece su Alpi e Prealpi deboli da nord, su Appennino da deboli a moderati da ovest sudovest. Nelle ore più fredde sono attese gelate su tutta la zona della pianura.