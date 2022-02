Previsioni meteo oggi a Milano: cielo sereno, ma aumenta il freddo Previsioni meteo per oggi, sabato 12 febbraio, a Milano: cielo sereno e temperature massime in calo.

A cura di Redazione Meteo

Una bella giornata di sole, ma più fredda di ieri. Queste, in estrema sintesi, le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 12 febbraio, a Milano. Sarà una giornata con cielo generalmente sereno o al massimo poco nuvoloso, ma le temperature massime caleranno sensibilmente rispetto a ieri. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo per oggi a Milano.

Il meteo oggi, sabato 12 febbraio, a Milano

La giornata è iniziata all'insegna di qualche nuvola, ma nel prosieguo il cielo si "pulirà" completamente e resterà terso, anche grazie a un vento moderato che soffierà fino a sera. Le temperature massime aumenteranno dai 4-6 gradi del mattino fino a sfiorare i 10 gradi, che però non dovrebbero essere superati. Sarà insomma una giornata decisamente fresca, con valori più in linea rispetto alla stagione. Verso sera il vento si attenuerà, e a notte inoltrata potrebbe apparire qualche nuvola a oscurare le stelle. Non sono previste comunque precipitazioni.

Che tempo farà domenica

Per domani, domenica 13 febbraio, è prevista una giornata più nuvolosa di quella di oggi, con qualche foschia al mattino e nubi sparse nelle restanti ore del giorno. Le temperature resteranno sostanzialmente in linea con quelle di oggi, con massime attorno ai 9 gradi ma una più marcata escursione termica: le minime infatti potranno scendere sotto lo zero. Per quanto riguarda le precipitazioni, sarà un'altra giornata asciutta, senza pioggia. Qualche goccia è invece attesa all'inizio della prossima settimana. Lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, gli innamorati milanesi (e non solo) dovranno fare i conti con la pioggia e un ulteriore calo delle temperature.