Previsioni meteo Milano oggi: cielo nuvoloso e sole a sprazzi Temperature massime in lieve calo, cielo nuvoloso con qualche schiarita nel pomeriggio. Queste le previsioni meteo per oggi, sabato 19 marzo 2022, a Milano.

A cura di Redazione Meteo

Cielo nuvoloso e giusto qualche sprazzo di sole. Questo il tempo che accompagnerà i milanesi nella giornata odierna, sabato 19 marzo 2022. La "festa del papà" sarà ancora una volta all'insegna delle nuvole ma senza pioggia, come nelle giornate passate: il sole potrebbe fare capolino giusto nelle prime ore pomeridiane, ma si tratterà di brevi schiarite. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo per oggi, sabato 19 marzo, a Milano.

Le previsioni meteo a Milano oggi, sabato 19 marzo

La giornata è iniziata all'insegna delle nuvole e il "grigio" rimarrà il colore predominante, almeno per la mattinata. Qualche sprazzo di sole è atteso soprattutto a partire dal primo pomeriggio, ma in seguito il cielo dovrebbe tornare a coprirsi. Per quanto riguarda le temperature, le massime sono in lieve calo rispetto a ieri: oggi non si supereranno i 13 gradi, mentre le minime saranno attorno ai quattro gradi. Non sono attese precipitazioni: continua il lungo periodo di siccità che sta caratterizzando tutta la Lombardia mettendo seriamente a rischio fiumi e laghi lombardi.

Il meteo per domani, domenica 20 marzo

Le nuvole non abbandoneranno Milano nemmeno domani, domenica 20 marzo. Le previsioni meteo indicano che sarà un'altra giornata all'insegna del cielo generalmente nuvoloso, anche se si attendono più ampie schiarite già nel corso della mattinata e poi per tutto il pomeriggio. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo, con massime che non supereranno i 12 gradi. Ancora una volta sarà una giornata asciutta, senza precipitazioni: per vedere tornare la pioggia a Milano bisognerà attendere ancora.