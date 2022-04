Previsioni meteo Milano oggi: cielo nuvoloso e temperature in calo Cielo nuvoloso, con possibili schiarite anche ampie, e temperature in calo. Queste le previsioni meteo per oggi, sabato 2 aprile, a Milano.

A cura di Redazione Meteo

Cielo nuvoloso, con possibili ampie schiarite, e temperature giù. Sarà un sabato quasi autunnale oggi a Milano, dopo una serie di giornate piovose come non si vedeva ormai da mesi. Stando alle previsioni meteo per oggi, sabato 2 aprile, non dovrebbe comunque piovere. Ma la giornata sarà caratterizzata dalle nuvole, soprattutto nella seconda parte. Vediamo dunque le previsioni nel dettaglio.

Previsioni meteo Milano oggi, sabato 2 aprile: niente pioggia, ma cielo nuvoloso

La giornata è iniziata all'insegna di qualche nuvola, ma nella mattinata sono previste ampie schiarite, almeno stando al servizio meteorologico dell'Aeronautica, Dal primo pomeriggio sono attesi rannuvolamenti: il cielo dovrebbe coprirsi e restare molto nuvoloso fino a sera, quando le nuvole potrebbero diradarsi. Per quanto riguarda le temperature, le massime non supereranno i 12-13 gradi, mentre le minime si attesteranno attorno ai 6 gradi.

Anche domani cielo nuvoloso, con possibilità di piogge

Anche domani, domenica 3 aprile, il cielo a Milano sarà generalmente nuvoloso. A differenza di oggi potrebbe piovere: le probabilità sono scarse, ma potrebbe cadere qualche goccia al mattino e anche in serata. Per il resto, le temperature si manterranno sostanzialmente le stesse di oggi, con massime attorno ai 13 gradi e minime attorno ai sei gradi centigradi.

Per quanto riguarda il resto della Lombardia, secondo il servizio meteo dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) nel fine settimana si attenuerà l'instabilità che ha caratterizzato questi ultimi giorni, grazie all'allontanamento verso est di una depressione. Saranno comunque possibili deboli precipitazioni sparse.