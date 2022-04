Previsioni meteo Milano oggi: cielo parzialmente nuvoloso e temperature in aumento La giornata di oggi a Milano sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso e temperature gradevoli e in lieve aumento rispetto a ieri. Le previsioni meteo per oggi, giovedì 14 aprile 2022.

A cura di Redazione Meteo

In cielo si alterneranno nuvole e sole, mentre i termometri registreranno temperature sempre più calde. Le previsioni meteo per oggi a Milano indicano che la primavera entra sempre più nel vivo, regalando un clima che invita a mettere ormai da parte le giacche e i vestiti più pesanti. Sarà una giornata un po' nuvolosa, ma gradevole, con temperature che potranno raggiungere anche i 24 gradi. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo per oggi, giovedì 14 aprile 2022, a Milano.

Previsioni meteo Milano oggi, 14 aprile: nuvole e caldo

Nelle prime ore di oggi il cielo sarà generalmente nuvoloso, mentre qualche schiarita più prolungata è attesa a metà mattinata e poi nel corso del primo pomeriggio. Verso sera è invece previsto un graduale rannuvolamento e in alcuni momenti il cielo potrebbe anche coprirsi completamente. Il pomeriggio sarà però anche il momento più caldo della giornata, durante la quale le temperature saranno comprese tra i 10-12 gradi e i 22-24 gradi di massima. Il vento sarà debole o moderato, le precipitazioni assenti.

Il meteo a Milano per Pasqua e Pasquetta

Dando un rapido sguardo al prossimo fine settimana, il weekend di Pasqua, domani e sabato 16 aprile si preannunciano condizioni meteorologiche simili a quelle odierne, con cielo nuvoloso o poco nuvoloso e temperature ancora in lieve aumento. A Pasqua e Pasquetta ci sarà il sole, ma le temperature subiranno un crollo: più consistente quello a Pasqua, domenica 17, mentre per lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, i valori dovrebbero ricominciare a salire e le massime toccheranno nuovamente i 20 gradi centigradi.