Previsioni meteo Milano oggi: cielo nuvoloso e freddo, neve in montagna Cielo nuvoloso in pianura e nevicate in montagna: sono queste le previsioni meteo a Milano di oggi, venerdì 18 marzo 2022.

A cura di Redazione Meteo

Brutto tempo oggi venerdì 18 marzo in Lombardia: il cielo per buona parte della giornata sarà coperto di nuvole con rischio di nevicate in alta quota. Secondo gli esperti di Arpa Lombardia, tra oggi e domani l'insediamento di un nuovo anticiclone sull'Europa favorirà l'ingresso di correnti più fredde orientali, a cui faranno seguito schiarite sempre più ampie in pianura, mentre sulle Alpi saranno possibili deboli precipitazioni. Le temperature saranno in calo, con possibili gelate anche in pianura all'inizio della prossima settimana.

Le previsioni meteo a Milano oggi, venerdì 18 marzo

Nel dettaglio oggi venerdì 18 marzo si avrà un cielo molto nuvolo e coperto con addensamenti via via più intensi con il passare delle ore. Sono previste possibili parziali schiarite nel pomeriggio sui settori di pianura centro-orientali. Le precipitazioni sono deboli o molto deboli nel pomeriggio su Prealpi e soprattutto su Alpi: la neve potrebbe essere attesa oltre i 1400-1600 metri. Torna anche il freddo più intenso: le minime sono stazionarie o in lieve calo, mentre le massime in calo sulle Alpi e stazionarie altrove. Valori minimi in pianura tra 5-8 gradi, massimi tra 13-16 gradi. E ancora: lo zero termico sarà in calo durante il giorno fin verso i 1500 metri. In pianura i venti saranno moderati orientali sulla bassa pianura, deboli altrove: in montagna deboli orientali con l'eccezione dell'Appennino, dove saranno moderati o temporaneamente forti. Anche per la giornata di sabato 19 marzo ci sarà un nuovo calo delle temperature e anche per domani sono attese deboli piogge.