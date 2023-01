Prende fuoco un camion carico di farina lungo l’autostrada A8, code chilometriche Il rimorchio di un camion carico di farina si è incendiato lungo l’autostrada A8. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo, ma il mezzo è stato distrutto dalle fiamme.

Non è ancora chiaro come sia potuto accadere, ma da un momento all'altro il rimorchio di un camion che trasportava farina si è incendiato. Era arrivato all'altezza di Origgio, tra le uscite di Legnano e Lainate lungo l'autostrada A8 Varese-Milano. Erano da poco passate le 6 di oggi, venerdì 20 gennaio, quando il conducente del mezzo pesante si è accorto delle fiamme. Per permettere lo spegnimento dell'incendio sono state chiuse al traffico due corsie, cosa che ha provocato code chilometriche in direzione Milano.

I vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

L'autista è riuscito ad accostare in tempo in una piazzola di emergenza vicino al deposito del cantiere per la quinta corsia dell'A8 e a sganciare il rimorchio dalla motrice. Si è poi allontanato e ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con un'autopompa e un fuoristrada, in supporto al comando di Milano che era già arrivato sul posto con due autobotti.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, ma il fuoco ha completamente distrutto il rimorchio. Infatti, non è stato necessario l'intervento del personale sanitario. La motrice, invece, sembra aver ricevuto danni ma di minore gravità. Gli accertamenti per capire cosa abbia innescato le fiamme sono ancora in corso.

Per permettere le operazioni di soccorso sono state chiuse al traffico due corsie, cosa che ha inevitabilmente provocato diverse code in direzione Milano anche di quattro chilometri. Intanto, i vigili del fuoco hanno terminato di spegnere l'incendio e hanno messo in sicurezza l'area.