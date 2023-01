Camion si ribalta in autostrada: traffico in tilt e code di 4 chilometri Due camion poco dopo le 6 di oggi mercoledì 4 gennaio sono rimasti coinvolti in un incidente tra Castelvetro Piacentino e Cremona: uno dei due mezzi si è ribaltato. Ferito l’autista.

Code di oltre sei chilometri e traffico in tilt in un tratto dell'autostrada A21 in direzione Brescia. Qui due camion poco dopo le 6 di oggi mercoledì 4 gennaio sono rimasti coinvolti in un incidente tra Castelvetro Piacentino e Cremona: i due mezzi pesanti si sono tamponati, uno di questi si è ribaltato occupando tutta la carreggiata.

Trasportato d'urgenza in ospedale l'autista

Subito sono stati allertati i soccorsi: l'autista del tir che si è ribaltato è stato ferito in modo grave. I sanitari dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. Intanto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno provveduto a rimuovere il veicolo dalla carreggiata: gli automobilisti in transito sono stati fatti uscire dall'autostrada, indirizzandoli verso l'A1. Tanti i chilometri di coda che si sono formati a causa dell'incidente. Almeno fino a quando il tratto di strada non è stato riaperto verso mezzogiorno.