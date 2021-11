Prende a calci e pugni un anziano per rapinarlo: arrestato 37enne Un 80enne è stato aggredito da un 37enne che aveva tentato poco prima di rapinarlo: l’aggressore è stato arrestato mentre l’anziano è stato portato in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

(Repertorio)

Ha provato a portargli via il suo portafogli e per farlo lo ha picchiato: è successo a Milano dove nel pomeriggio di venerdì 26 novembre, un uomo di 37 anni ha tentato di rapinare un anziano. Il responsabile è stato arrestato e portato in carcere mentre l'80enne è stato trasferito in ospedale dove è stato medicato. Sembrerebbe non aver riportato gravi ferite.

L'anziano trasferito in ospedale

Stando a quanto riportato dal giornale "Milano Today", in piazza Insubria intorno alle tre e mezza di pomeriggio, il 37enne avrebbe puntato l'80enne. Si sarebbe avvicinato a lui e avrebbe provato a mettergli le mani in tasta per prendergli il portafogli. L'anziano, accortosi di quanto stava accadendo, lo ha bloccato. Il 37enne ha iniziato a picchiare l'uomo: lo ha riempito di calci e pugni. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che lo hanno arrestato. Il responsabile dovrà rispondere dell'accusa di tentata rapina aggravata. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con un'ambulanza in codice verde. L'anziano è stato portato al pronto soccorso del Policlinico.

A Pavia, 80enne vittima di una truffa

Solo un mese fa un altro anziano è stato preso di mira da una 40enne: la donna lo ha truffato riuscendo a portargli via oltre ottantamila euro. Mesi prima la presunta responsabile si era presentata a casa dell'uomo e gli aveva chiesto di aiutarla economicamente per pagare alcune multe. La donna aveva anche raccontato di aver eredito una casa da un'anziana parente grazie alla quale, una volta venduta, avrebbe poi pagato il debito. Quando l'uomo ha deciso di non versarle più soldi, la 40enne lo avrebbe minacciato. L'anziano si è poi rivolto alla Questura di Pavia che ha posto fine al suo incubo.