Magnago, anziana morta per le conseguenze di una violenta rapina: arrestato un 37enne Aveva rapinato una 94enne, che in seguito alle lesioni riportate dopo la rapina, era deceduta qualche settimana dopo. Per questo è stato arrestato un 37enne con precedenti per reati simili che alla fine ha confessato la rapina.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio del 7 dicembre 2021, a Magnago, nel Milanese, i carabinieri hanno arrestato per rapina e omicidio preterintenzionale un 37enne di origine siciliana e residente a Lonate Pozzolo, con precedenti per furti e rapine, indagato per la rapina in abitazione ai danni di una 94enne, avvenuta lo scorso 31 ottobre. L'anziana era poi deceduta a seguito delle lesioni subite il 27 novembre.

La rapina alla donna

Il 31 ottobre scorso, i militari erano intervenuti nell'abitazione della donna vittima di rapina. Dalla ricostruzione fornita dal figlio, giunto sul posto dopo la chiamata della madre, un uomo, sconosciuto, si era introdotto nell’abitazione e, dopo aver chiesto del denaro, richiesta alla quale la donna non aveva acconsentito, aveva aggredito la vittima strappandole gli orecchini che indossava per poi darsi alla fuga. Versione confermata poi dalla stessa vittima. Alcuni vicini di casa hanno poi riferito ai militari che il giorno della rapina un giovane si stava aggirando nella cittadina dicendo di essere alla ricerca di un lavoro. Veniva descritto come un "balordo" alla guida di una Fiat panda grigia. Sono scattati quindi gli accertamenti tramite le immagini delle telecamere di video sorveglianza cittadina che hanno permesso di risalire alla macchina, intestata alla compagna dell'arrestato.

La confessione dell'arrestato

Le intercettazioni del cellulare dell'indagato lo localizzavano sul luogo della rapina e al momento del fatto. L’uomo inoltre, durante l'interrogatorio, ha poi ammesso la propria responsabilità, giustificandosi con la necessità di denaro a causa della sua dipendenza da sostanze stupefacenti. Da qui la custodia cautelare in carcere dell'uomo.