Porta la figlia a scuola e si schianta in moto: Angelo Belotti muore dopo quattro giorni in ospedale Il 59enne Angelo Belotti è morto dopo quattro giorni in ospedale: era arrivato in codice rosso dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente in moto a Dalmine, in provincia di Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Dopo quattro giorni di ricovero in ospedale è morto il motociclista rimasto coinvolto in un grave incidente lo scorso lunedì a Dalmine, alle provincia di Bergamo. La vittima è il 59enne Angelo Belotti. Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo aveva appena portato la figlia alla scuola elementare quando poco dopo è rimasto coinvolto in un violento schianto mentre era in sella alla sua moto.

L'incidente è avvenuto tra la moto del 59enne, una Yamaha Fazer, e l'auto, una la Citroen C3, con alla guida una 39enne. L'impatto è avvenuto in via Pesenti poco dopo le 8 di mattina. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine che indagano sull'accaduto. Subito sul posto si sono precipitati i carabinieri e i soccorsi del 118: le condizioni del 59enne sono risultate subito molto gravi.

I volontari e i medici del 118 hanno trasportato l'uomo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato subito sottoposto a operazione e ricoverato. Nell'incidente è rimasta ferita anche la donna, ma le sue condizioni fin da subito non sono state giudicate serie. Purtroppo dopo quattro giorni di ricovero in ospedale per l'uomo non c'è stato più nulla da fare.