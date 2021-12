Ponte di Sant’Ambrogio, gli orari dei mezzi pubblici Atm a Milano Gli orari dei mezzi pubblici Atm a Milano durante il Ponte di Sant’Ambrogio 2021, da sabato 4 a mercoledì 8 dicembre.

A cura di Redazione Milano

Il giorno di Sant'Ambrogio segna l'inizio delle festività natalizie a Milano ed è un periodo particolarmente sentito nel capoluogo lombardo. Cadendo il 7 dicembre, prima della festa dell'Immacolata, è spesso occasione per i milanesi per partire per un ponte. Al tempo stesso però i tanti eventi previsti in queste giornate sono un forte richiamo per i turisti e Milano nei giorni di Sant'Ambrogio è sempre molto affollata, anche in periodo Covid. Quest'anno il calendario è stato particolarmente propizio e si prospetta un lungo Ponte di Sant'Ambrogio da sabato 4 a mercoledì 8 dicembre. Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, ha comunicato tutti gli orari dei mezzi pubblici in quelle giornate.

Orari di bus, tram e filobus durante il Ponte di Sant'Ambrogio a Milano

Per quanto riguarda i mezzi di superficie, lunedì 6 e martedì 7 dicembre le linee urbane di autobus, tram e filobus seguono l’orario festivo. Le linee 2, 14, 16, 50, 54, 57 e 94 saranno rinforzate con corse aggiuntive. Le linee 38, 39, 55, 89, NM1, NM2 e NM3 e le linee suburbane seguiranno l’orario del sabato. Le corse scolastiche sono sospese ad eccezione delle linee 709, 926 e 927, che seguono l’orario feriale. Mercoledì 8 dicembre, all'Immacolata, tutte le linee seguono l’orario festivo. Le linee 2, 14, 16, 50, 54, 57 e 94 sono rinforzate con corse aggiuntive mentre le linee 171, 172, 174, 175 e 176 faranno servizio fino alle ore 13.

Ponte di Sant'Ambrogio, gli orari delle metropolitane a Milano

Per quanto riguarda la metropolitana, da sabato 4 a domenica 12 dicembre la linea rossa (M1) sarà potenziata con treni aggiuntivi per i visitatori dell’Artigiano in Fiera, che si tiene in quegli stessi giorni. Lunedì 6 e martedì 7 dicembre tutte le linee della metro seguono l’orario del sabato potenziato con treni aggiuntivi. Mercoledì 8 dicembre le linee seguono l’orario festivo, sempre potenziato con treni aggiuntivi.

Prima alla Scala il 7 dicembre: il tram 1 non passa in piazza Scala

Martedì 7 dicembre è il giorno di Sant'Ambrogio e della Prima della Scala. Per l'importante occasione piazza della Scala, su cui si affaccia il teatro, sarà chiusa al traffico. Dalle 12.30 in poi, quindi, i tram della linea 1 non passano da via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala e via Tommaso Grossi.

Fiera degli Oh Bej Oh Bej: tram e bus deviati

Dal 5 all'8 dicembre nei pressi del Castello Sforzesco ci sarà la tradizionale Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!. Per raggiungere il mercatino si potrà utilizzare la metro, scendendo alle stazioni Cairoli, Cadorna, Cordusio o Lanza. I tram e bus delle linee 4, 58, 94 e N25 saranno invece deviati dalle 18 di sabato 4 a fine servizio di mercoledì 8 dicembre.

Bus notturni, tranvie e collegamento Cascina Gobba – San Raffaele

Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 dicembre le linee 42, 50, 54, 57, 80, 94, N15, N24 e N27 non fanno servizio. La tranvia Milano-Limbiate lunedì 6 e martedì 7 dicembre seguirà l’orario del sabato, mentre mercoledì 8 dicembre il servizio si svolgerà con autobus. La metro automatica Cascina Gobba-San Raffaele martedì 7 e mercoledì 8 dicembre seguirà l’orario festivo: corse ogni 15 minuti dalle 13 alle 20. Negli altri orari delle giornate per raggiungere l’ospedale San Raffaele si può usare la linea bus 925, con partenza dal capolinea fuori dalla stazione di Cascina Gobba.