Milano, gli orari dei mezzi pubblici Atm a Natale Atm ha comunicato la modifica dei mezzi di trasporto per il giorno di Natale: la metropolitana e i mezzi di superficie saranno aperti dalle 7 del mattino alle 19.30 circa.

A cura di Ilaria Quattrone

Metro rossa Milano

Orari ridotti dei mezzi pubblici a Milano in vista delle festività natalizie. Il 25 dicembre chiunque dovrà andare a lavorare o andare a trovare i parenti, potrà farlo dalle 7 del mattino e fino alle 19.30 circa. Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e tra il 25 e il 26 dicembre non faranno servizio le line notturne. I cambiamenti non riguarderanno solo il giorno di Natale, ma tutto il periodo delle festività. Atm inoltre ricorda che per accedere ai mezzi è necessario essere in possesso del green pass.

Rafforzate le linee in superficie per il 24 dicembre

Già oggi, 24 dicembre, Atm – l'azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese – comunica che le linee metropolitane e i mezzi in superficie seguiranno gli orari solitamente previsti il sabato. Una misura che varrà anche per i giorni 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre, 3, 4, 5 e 7 gennaio. Il 26 dicembre, l'1, il 2 e il 6 gennaio sarà applicato l'orario festivo. Per i mezzi in superficie per oggi, 24 dicembre, sono state previste delle corse aggiuntive. Sono state sospese invece le corse scolastiche. I mezzi in superficie nei giorni del 26 dicembre, 1, 2 ,6 e 8 gennaio seguiranno l'orario festivo.L'unica eccezione è prevista per le linee suburbane e le linee 38, 39, 55, 89, NM1, NM2 e NM3, che l’8 gennaio invece vedranno applicato l'orario del sabato.A Capodanno invece le linee metropolitane e di superficie seguiranno l'orario previsto per il sabato. Svolgeranno normale servizio i bus delle linee notturne.

Gli orari delle linee notturne

Le linee notturne N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 saranno in servizio nelle notti tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica. Saranno attive anche tra il 31 dicembre e l'1 gennaio e tra il 5 e il 6 gennaio. Le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91 saranno in servizio tutte le notti. Dal 23 dicembre e fino al 2 gennaio, i treni serali della M2 viaggeranno normalmente. Il cantiere previsto sulla linea Villa Fiorita e Gessate riaprirà il 3 gennaio. Per quanto riguarda il tranvia Milano – Limbiate, nel giorno di Natale il servizio inizierà alle 7 e terminerà alle 19.30 circa. Nei giorni 26 dicembre, 1, 2 e 6 gennaio sarà applicato l’orario festivo. Nei giorni 24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre, 3, 4, 5 e 7 gennaio sarà seguito l’orario del sabato.

Gli orari delle linee metropolitane nel giorno di Natale

M1

DA SESTO FS PER BISCEGLIE 7:10 19:06

DA SESTO FS PER RHO FIERA 7:19 18:56

DA SESTO FS PER MOLINO DORINO 7:19 19:12

DA BISCEGLIE PER SESTO FS 7:21 19:16

DA MOLINO DORINO PER SESTO FS 7:09 19:03

DA RHO FIERA PER SESTO FS 7:22 19:00

DA DUOMO PER BISCEGLIE 7:29 19:25

DA DUOMO PER MOLINO DORINO 7:38 19:31

DA DUOMO PER RHO FIERA 7:38 19:15

DA DUOMO PER SESTO FS 7:28 19:30

M2

DA ABBIATEGRASSO PER CASCINA GOBBA 6:51 19:11

DA ASSAGO FORUM PER CASCINA GOBBA 6:56 19:15

DA FAMAGOSTA PER COLOGNO NORD 7:13 19:21

DA FAMAGOSTA PER GESSATE 7:03 19:05

DA GESSATE PER FAMAGOSTA 6:59 19:03

DA COLOGNO NORD PER FAMAGOSTA 6:53 19:05

DA CASCINA GOBBA PER ASSAGO FORUM 7:00 18:48

DA CASCINA GOBBA PER ABBIATEGRASSO 7:09 19:25

M3

DA COMASINA PER SAN DONATO 7:00 19:20

DA SAN DONATO PER COMASINA 7:00 19:24

DA DUOMO PER SAN DONATO 7:17 19:36

DA DUOMO PER COMASINA 7:14 19:38

M5

DA BIGNAMI PER SAN SIRO 7:00 19:34

DA SAN SIRO PER BIGNAMI 7:00 19:31

DA GARIBALDI PER BIGNAMI 7:15 19:46

DA GARIBALDI PER SAN SIRO 7:12 19:47

Gli orari della metro leggera tra Gobba e San Raffaele

Per quanto riguarda la metro leggera tra Gobba e San Raffaele, il 24 dicembre aprirà alle 6.40 e terminerà il servizio alle 20. Il 25 dicembre sarà sostituita dal bus 925 così come l'1 gennaio. I bus partiranno fuori dalla stazione M2 di Gobba e si fermeranno vicino all'ospedale San Raffaele in via Olgettina. Il 26 dicembre il servizio inizierà alle 13 per concludersi alle 20. Il 31 dicembre avrà lo stesso orario del 24 dicembre. Il 2 e il 6 gennaio aprirà alle 13 e terminerà alle 20.

Gli orari degli Atm Point

Gli Atm Point di Duomo, Centrale, Cadorna, Garibaldi, Loreto, Romolo e Zara venerdì 24 dicembre e il 31 dicembre sono aperti dalle 7.45 alle 13.30. Il 25 dicembre, il 26 dicembre e l'1 gennaio invece saranno chiusi. Il 2 gennaio e il 6 gennaio gli Atm Point di Duomo, Cadorna e Centrale sono aperti dalle 10.15 alle 17.30. Saranno chiusi tutti gli altri. L'atm Point di Monza è chiuso dal 24 dicembre al 2 gennaio e sarà chiuso anche il 6 gennaio.