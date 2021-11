Mercatini di Natale 2021 a Milano e in Lombardia: dove trovarli e quando iniziano Dalla Fiera degli “Oh Bej! Oh Bej!” a Milano alla Città dei Balocchi di Como, passando per i villaggi con bancarelle e ruote panoramiche di Monza e Bergamo. In tutta la Lombardia, dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia di Coronavirus, tornano i mercatini di Natale. Ecco alcuni dei più suggestivi.

A cura di Francesco Loiacono

Como, Città dei Balocchi

Dopo un anno di stop a causa della pandemia di Coronavirus, tornano seppur tra molte cautele i tradizionali mercatini di Natale a Milano e in Lombardia. Le bancarelle natalizie tornano a occupare alcuni dei luoghi più iconici delle città lombarde, come piazza Duomo e il Castello Sforzesco a Milano o il centro di Como, sede dello spettacolo di luci della Città dei Balocchi. Ritorna dopo un anno di stop anche la Fiera degli "Oh Bej! Oh, Bej!", appuntamento a cavallo di Sant'Ambrogio che segna l'inizio delle festività natalizie nel capoluogo lombardo. Ecco tutti i mercatini natalizi a Milano e nelle altre città e paesi della Lombardia.

Milano

Il tradizionale mercatino di Natale in piazza Duomo si svolge dall'1 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Sessantacinque le bancarelle, simili a baite natalizie, che vengono allestite tutt'intorno alla Cattedrale simbolo di Milano nel mondo. Il mercatino sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 22. A seguito di un'ordinanza del sindaco Beppe Sala, anche se all'aperto i visitatori dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina nella zona delle bancarelle.

Un’immagine del mercatino di Natale in Duomo degli scorsi anni

La Fiera degli "Oh, Bej! Oh, Bej!" è una tradizione secolare, che affonda le sue origini secondo alcune fonti al 1200. Il nome deriverebbe però dalle esclamazioni di giubilo dei bambini pronunciate nel 1510 all'arrivo del messo papale Giannetto Castiglione, giunto in città con molti doni al seguito per rinsaldare la fede dei milanesi. Quest'anno la Fiera si tiene dal 5 all'8 dicembre, dunque nei giorni della festa di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata, nell'area del Castello Sforzesco, tra viale Gadio e piazza del Cannone. Per accedere all'area della fiera bisognerà presentare il green pass "semplice" (quindi anche previo tampone). Tra le bancarelle, anche se all'aperto, bisognerà sempre indossare le mascherine.

Una delle precedenti edizioni della Fiera degli "Oh Bej! oh bej!"

L'Artigiano in Fiera, anche se non esclusivamente dedicato al Natale, è diventato a tutti gli effetti una delle manifestazioni pre-natalizie più amate da milanesi e turisti. Dopo l'edizione virtuale dello scorso anno ritorna in presenza alla Fiera di Rho, dal 4 al 12 dicembre dalle 10 alle 23. L'ingresso è gratuito previa registrazione sul sito della manifestazione. Per accedere all'area degli stand sarà necessario esibire il green pass.

L’edizione 2017 dell’Artigiano in Fiera

Si tiene dal 26 novembre al 9 gennaio 2022 il Mercatino di Natale in piazza Portello, nei pressi dell'omonimo centro commerciale. Un mercatino di ispirazione trentina, con casette in legno addobbate e illuminate nelle quali sono esposti oggetti di artigianato e anche prelibatezze gastronomiche della tradizione trentina come carne salada, wurstel, polenta e funghi e strudel.

Una delle bancarelle del mercatino di Piazza Portello

Bergamo e provincia

La ruota panoramica a Bergamo

A Bergamo il Natale si vive (anche) sulla ruota panoramica. Alta oltre 30 metri, offrirà una bellissima visuale sulle mura veneziane della Città alta e su tutti gli eleganti palazzi di Bergamo bassa. La ruota resterà aperta tutti i giorni dal 19 novembre 2021 fino al 9 gennaio 2022, con i seguenti orari: dalle 10 a mezzanotte. Si trova in piazza Matteotti e costa 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Tutt'intorno alla ruota, sul Sentierone, è allestito un tipico mercatino di Natale con dolciumi e altre idee regalo per le feste.

Monza e provincia

La ruota panoramica a Monza

Bancarelle, chilometri di luminarie ma soprattutto una ruota panoramica da cui ammirare lo skyline di Monza. Questo è quanto prevede il "Christmas Monza" 2021, grande contenitore di tutti gli eventi natalizi nella città brianzola. Da sabato 27 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 sono in programma numerosi eventi per consentire a tutti i cittadini di vivere appieno lo spirito del Natale. Le attrazioni principali sono due: il "Christmas Village" è un mercatino di Natale allestito tra piazza Carducci e piazza San Paolo. Trenta gli chalet che ospitano prodotti enogastronomici e artigianali. Il "Christmas Village" sarà aperto dal 27 novembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30: a Natale e a Capodanno gli orari di apertura sono dalle 15 alle 19.

In largo Mazzini è stata invece installata "la Grande Roue", una ruota panoramica alta 32 metri, tra le più alte tra quelle smontabili. La portata massima è di 144 passeggeri, suddivisi tra 24 cabine. Ogni giro dura circa 6-7 minuti e costa 8 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini. La ruota resterà aperta tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte.

In piazza Trento e Trieste, invece, tra le varie attrazioni – tra cui l'Albero magico e una giostra storica – vi sarà anche una pista di pattinaggio su ghiaccio di 300 metri quadri. Sarà aperta dal 27 novembre al 9 gennaio 2022 con i seguenti orari: dal 27 dicembre al 23 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 23, mentre dal 26 dicembre al 9 gennaio tutti i giorni dalle 10 alle 23. Il 24 dicembre, alla Vigilia, la pista sarà aperta dalle 10 alle 19, a Natale dalle 16 alle 23, il 31 dicembre fino alle 2 del mattino seguente e a Capodanno dalle 15 alle 23. Questi i costi: 8 euro i biglietto intero, 6 euro il ridotto.

Brescia e provincia

Luci di Natale a Brescia

Dal 27 novembre al 6 gennaio le vie di Brescia si illuminano per accompagnare cittadini e turisti nello spirito natalizio. Il 4 e il 5 dicembre si tiene "La strada winter", festival dell'arte di strada:sono previsti spettacoli il 4 dicembre alle 16 in piazza Fabio Filzi (Borgo Trento) e il 5

5 dicembre in piazza Vescovado (alle ore 15), in corso Zanardelli (alle ore 15.45), in corso Palestro (alle 16.30), in piazzetta Pallata (ore 17.15) e in piazza della Loggia (alle ore 18). Per quanto riguarda i mercatini di Natale, un "mercato creativo di Natale" si terrà all'Immacolata (8 dicembre), sabato 11 e domenica 12 dicembre dalle 10 alle 20 allo Spazio Mo.Ca in via Moretto, 78.

A Edolo, nel Bresciano, il Mercatino di Natale si terrà dal 4 dicembre al 2 gennaio nelle aree adiacenti al Municipio nei seguenti giorni: weekend del 4-5 e dell'11-12 dicembre e poi nelle settimane dal 18 al 24 dicembre e dal 26 dicembre al 2 gennaio 2022.

Cremona e provincia

Luci natalizie a Cremona

Due i principali mercatini di Natale in programma a Cremona. Domenica 5 dicembre 2021 in piazza Stradivari si terrà il mercatino "Le strade del gusto della Lombardia Christmas Edition": dalle 9 alle 19 saranno in piazza circa 60 espositori con prodotti tipici. Il 6 e 7 dicembre 2021 si terrà invece il mercatino "Aspettando il Natale": appuntamento sabato 6 dalle 16 alle 20 e domenica 7 dicembre dalle 9 alle 20 in piazza Stradivari, via Baldesio e nel Cortile Federico II. Per quanto riguarda le norme anti Coronavirus, dall'1 dicembre fino al 15 gennaio 2022, dalle 10 alle 22 è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto nelle vie centrali della città.

Como e provincia

Uno delle passate edizioni della Città dei Balocchi a Como

A Natale il centro di Como si illumina con lo spettacolo della Città dei Balocchi. Per la 28esima edizione uno spettacolo di video mapping illuminerà le facciate dei più importanti palazzi nelle piazze Duomo, Verdi, piazza del Popolo, San Fedele, Volta e Porta Torre. Tutti i giorni, dal 27 novembre al 6 gennaio 2022, dalle 17.30 in poi i visitatori entreranno nella magica atmosfera di un bosco. In piazza Grimoldi è allestito l'albero di Natale illuminato da migliaia di led.

Il Mercatino di Natale della Città dei Balocchi, con casette in legno ed eccellenze artigianali ed enogastronomiche, si svolge sempre dal 27 novembre al 6 gennaio 2022 nelle seguenti vie e piazze: Piazza Grimoldi, piazza Cavour, piazza Verdi, via Pretorio, piazza Roma, via Maestri Comacini, via Muralto e la Passeggiata Lungolario Trento. Questi gli orari: nei giorni feriali dalle 10 alle 19.30, il venerdì, sabato e festivi e dal 23 dicembre dalle 10 alle 21.

In via Corridoni, all'interno dei Giardini di Natale, sono stati allestiti invece il mercatino di Natale food truck, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e una ruota panoramica. Questi gli orari di apertura: nei giorni feriali dalle 10 alle 19.30, il venerdì, sabato e i festivi e dal 23 dicembre dalle 10 alle 21.

Queste le norme valide nel periodo natalizio a Como: la mascherina è obbligatoria anche all'aperto nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 14 alle ore 22 e all'interno della città murata, nonché anche altrove quando non è possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro. Il green pass è invece necessario per accedere agli spettacoli aperti al pubblico anche all'aperto laddove siano previsti dei varchi di accesso.

Lecco e provincia

Luci su Lecco 2021 (Foto Facebook)

Dal 4 al 26 dicembre piazza Cermenati, a Lecco, ospita il Villaggio di Natale. Trenta i differenti espositori che nelle tradizionali casette metteranno in mostra i propri oggetti di artigianato e altre idee regalo natalizie. In piazza ci sarà anche una giostra dedicata a tutti i bambini.

Fino a domenica 6 febbraio resterà inoltre allestita la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Garibaldi. Fino al 23 dicembre la pista sarà aperta dalle 10.30 alle 23 nei giorni festivi e dalle 15 alle 22 nei giorni feriali, dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà aperta con orario continuato dalle 10.30 alle 23 e dal 7 gennaio al 6 febbraio riprenderà l’orario dalle 10.30 alle 23 nei giorni festivi e dalle 15 alle 22 nei feriali. Pattinare costa 6 euro per gli adulti e tre euro per i bambini sotto il metro d’altezza.

Anche a Lecco le luci di Natale illuminano i palazzi del centro storico. L'iniziativa Luci su Lecco è voluta e realizzata dal sodalizio Amici di Lecco: dal 27 novembre e fino al 9 gennaio 2021, da via Cavour e piazza Diaz a piazza XX Settembre e piazza Cermenati, risalendo poi per via Roma fino a piazza Manzoni, le luci saranno accese tutti i giorni dalle 17 alla mezzanotte.

Mantova e provincia

I mercatini di Natale a Mantova

Dal 27 novembre al 26 dicembre piazza Virgiliana a Mantova ospita i mercatini di Natale. Per l'edizione 2021 queste sono le date e gli orari di apertura al pubblico: il 28 novembre, il 4-5-8-9-10-11-12-18-19-24-25 e 26 dicembre, dalle 10 alle 19. Sabato 25 dicembre l'apertura sarà dalle 14 alle 19. Nell'area di piazza Virgiliana è stata allestita anche una grande pista da pattinaggio sul ghiaccio, aperta tutti i giorni fino a gennaio dalle 10 alle 12.30, dalle 14 alle 19 e dalle 20.30 alle 22.30.

Varese e provincia

Il mercatino di Natale in piazza Monte Grappa a Varese (Foto: Comune di Varese)

La magia del Natale si è accesa anche a Varese. In piazza Monte Grappa è stato allestito un mercatino di Natale che rimarrà aperto tutti i giorni fino al 24 dicembre con i seguenti orari: il lunedì dalle 15 alle 20, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20 e venerdì 24 dicembre dalle 10 alle 17. Oltre alle bancarelle è possibile ammirare un grande albero di Natale, una maxi stella e i più piccoli si possono divertire su una giostra.

I Giardini di luce a Palazzo Estense a Varese

Un altro spettacolo da non perdere a Varese sono i Giardini di Luce a Palazzo Estense. Si tratta di oltre 400mila lucine che disegnano un percorso da fiaba tra carrozze, cavalli e igloo. I Giardini di luce si possono visitare gratuitamente dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 22 e dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 23: l'ingresso durante il fine settimana è consentito solo con mascherina.

Le lucine di Natale (foto di archivio)

Dopo essere state ospitate per anni a Leggiuno, quest'anno le lucine di Natale illuminano Laveno Mombello, un altro paese del Varesotto sempre affacciato sul lago Maggiore. Dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022 nel parco Gaggetto verrà ricreato un villaggio natalizio illuminato da oltre 500mila led che ospiterà mercatini, chioschi e una pista da pattinaggio sul ghiaccio. L’ingresso è su prenotazione, i biglietti si possono acquistare sul sito della manifestazione o direttamente in loco: il costo è di 6 euro per l'intero e 4 euro per il ridotto. Le lucine di Natale resteranno aperte tutti i giorni eccetto il 24 e il 31 dicembre, con i seguenti orari: dalla domenica al giovedì dalle 17.30 alle 23 e il venerdì e il sabato dalle 17.30 alla mezzanotte.

Sondrio e provincia

I mercatini di Natale all’Aprica, in provincia di Sondrio

Dal 5 al 26 dicembre 2021 nel centro di Sondrio vie e piazze saranno illuminate a festa e ospiteranno le tradizionali casette di legno del mercatino di Natale, dove trovare in vendita prodotti di artigianato, sculture in legno, dolci, regali e presepi. E sempre a proposito di presepe, nel weekend del 18 e 19 dicembre dalle 16 alle 19 si svolgerà il presepe vivente nella via dei palazzi, nel centro storico.

Dal 4 dicembre al 6 gennaio un mercatino di Natale sarà allestito anche all'Aprica: piazza delle Sei Contrade ospiterà un villaggio con numerose bancarelle di artigiani nelle caratteristiche casette in legno. Il mercatino sarà aperto dalle 10 fino alle 19 nelle seguenti date: dal 4 all'8 dicembre, l'11 e il 12 dicembre, il 18 e il 19 dicembre e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Anche a Livigno, altra rinomata località sciistica, si potranno acquistare regali e altri oggetti tipici di artigianato nei mercatini di Natale che saranno allestiti tutti i giorni fino al 30 dicembre 2021, dalle 10.30 alle 18.30. I mercatini resteranno però chiusi nei seguenti giorni: 13-14-20-21 e 25 dicembre.

Anche Bormio, nota località termale della Valtellina, si avvicina al Natale offrendo a cittadini e turisti la possibilità di aggirarsi tra oggetti di artigianato e altre idee regale. I mercatini di Natale saranno allestiti l' 8, il 19 e il 24 dicembre 2021 e il 7 gennaio 2022 in piazza del S. Crocefisso.

Lodi e provincia

La pista di pattinaggio a Lodi

Il Natale a Lodi è rappresentato soprattutto dalla tradizionale Fiera di Santa Lucia, che torna quest'anno dopo lo stop per la pandemia. Dal 7 al 12 dicembre, piazza della Vittoria ospiterà 70 stand tra prodotti generici, dolci, giocattoli e articoli regalo. La fiera sarà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 22 e domenica 12 dicembre fino a mezzanotte. Per accedere all'area bisognerà avere il green pass, e in caso di assembramenti bisognerà indossare la mascherina.

Fino al 23 gennaio 2022, inoltre, in piazzale Matteotti si potrà pattinare sul ghiaccio sull'apposita pista che sarà aperta nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 10 alle 23 e la domenica e i festivi dalle 10 alle 20.

Pavia e provincia

Pavia, le opere dei Musei civici proiettate sul Castello e sul Broletto

Dal 4 dicembre al 9 gennaio 2021 in viale Matteotti, a Pavia, sarà ospitato il tradizionale mercatino di Natale con le casette in legno. Dall'8 dicembre al 6 gennaio 2022, inoltre, nell'ambito delle iniziative Natale a Pavia 2021 saranno allestite in piazza della Vittoria una pista di pattinaggio e un'antica giostra di cavalli: musica natalizia e dolci della tradizione allieteranno i visitatori.

Tra i più caratteristici mercatini di Natale del Pavese da segnalare quello nel Castello di Belgioioso e nella piazza antistante. L'appuntamento è sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021 dalle 9 alle 20: ai più piccoli Babbo Natale distribuirà dolcetti, mentre per tutti ci sarà intrattenimento musicale a tema.