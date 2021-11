A Laveno Mombello tornano le lucine di Natale di Leggiuno: quanto costa il biglietto Dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022 il paese di Laveno Mombello, affacciato sul lago Maggiore, ospita le “lucine di Natale”, evento finora ospitato a Leggiuno e che ogni anno richiama migliaia di visitatori. Verrà ricreato un villaggio natalizio illuminato da oltre 500mila led, con mercatini, chioschi e pista da pattinaggio sul ghiaccio. L’ingresso è su prenotazione: ecco tutte le informazioni per visitarlo.

A cura di Francesco Loiacono

Tornano le "lucine di Natale", uno spettacolo di colori e musica ideato nel lontano 1999 da Luca Betti. Dopo aver illuminato per anni il paese di Leggiuno, quest'anno le lucine di Natale si sposteranno a Laveno Mombello, sempre sulle sponde lombarde del lago Maggiore. Dal 4 dicembre il paese in provincia di Varese si trasformerà in un villaggio natalizio illuminato da oltre 500mila led che resteranno accesi per tutte le feste. Il villaggio sarà ospitato nell'area del Parco del Gaggetto. Oltre alle installazioni artistiche, il villaggio offrirà ai visitatori anche altre esperienze: si potranno ad esempio gustare bevande calde, come cioccolata o vin brûle, scegliendo se farsele servire in bicchieri monouso o in tazze di ceramica personalizzate. Nella zona del parco saranno inoltre presenti mercatini, una pista da pattinaggio sul ghiaccio e anche una ruota panoramica.

Le lucine di Natale sono nate a Leggiuno da un'idea di Lino Betti

Il "cuore" del villaggio restano però le lucine. L'ideatore Luca Betti iniziò ad acquistarle oltre 20 anni fa in Brasile, paese natìo della moglie, e da allora ha continuato ad accrescere la sua "collezione" arrivando a oltre 500mila led. Con le sue luci Betti ricrea atmosfere da favola, tipicamente natalizie: le luci incorniciano gli edifici e con i led vengono ricreate renne, slitte e stelle comete. L'iniziativa "lucine di Natale" a Laveno Mombello è stata voluta dall'amministrazione comunale e rientra nelle iniziative che animeranno il paese durante il Natale: "Dopo un periodo molto critico per tutti, pur con la cautela e la vigilanza che non devono venire meno, si è deciso di offrire ai nostri concittadini e ai turisti una occasione speciale per vivere in modo magico l’atmosfera natalizia", ha dichiarato il sindaco del paese, Luca Santagostino.

Lucine di Natale 2021: tutte le informazioni e i prezzi

Lo spettacolo delle lucine di Natale a Laveno Mombello inizierà il 4 dicembre e durerà fino al 9 gennaio 2022. A parte il 24 e il 31 dicembre, giorni nei quali il parco resterà chiuso, le luci rimarranno accese tutti i giorni con i seguenti orari: dalla domenica al giovedì dalle 17.30 alle 23 e il venerdì e il sabato fino alle 24. Per accedere al parco è necessario acquistare un biglietto e prenotarsi selezionando il giorno e la fascia oraria preferiti, un'accortezza necessaria per evitare gli assembramenti che si creavano negli scorsi anni. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale. Questi i prezzi: il biglietto intero costa 6 euro, il ridotto (per bimbi da 3 a 12 anni e per disabili e loro accompagnatori) costa 4 euro, mentre l'ingresso è gratuito per bimbi fino ai 2 anni. Sono disponibili anche pacchetti "vip" da 15 euro: includono un ingresso e una bevanda calda con tazza in ceramica personalizzata.