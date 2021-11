Natale a Sharm el Sheikh: tornano i voli diretti dall’aeroporto di Orio al Serio Tornano i voli diretti per Sharm el Sheikh partendo dalla Lombardia. Air Arabia ha annunciato infatti che dal 21 novembre e per tutto il periodo invernale prevede un volo diretto per la località balneare egiziana partendo dall’aeroporto bergamasco di Orio al Serio. Il volo potrà essere inserito anche nei pacchetti turistici per chi deciderà ad esempio di passare al caldo le vacanze di Natale.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

La compagnia aerea Air Arabia ha annunciato che riprenderà a volare dalla Lombardia, per la precisione dall’aeroporto di Orio al Serio. Da domenica 21 novembre e per tutto il periodo invernale è atteso infatti un volo di linea con orari che permetteranno ai turisti un comodo viaggio per raggiungere la località sul Mar Rosso. Il volo sarà particolarmente indicato a chi sta pensando alle vacanze di Natale al caldo. Secondo quanto diffuso dall'azienda, all’andata la partenza è alle 16 ora locale con arrivo a Sharm el Sheikh alle 20:40. Il ritorno decolla alle 11:55 locali con arrivo a Milano Bergamo alle 15:15.

La rotta Milano-Sharm indicata per le vacanze di Natale

La compagnia aerea impiegherà su questa rotta un Airbus A320. Questo mezzo può contenere 174 posti in classe unica, ma la configurazione della struttura "mette a disposizione di ogni passeggero 81 centimetri di spazio tra i sedili". Il volo settimanale, fanno sapere da Air Arabia, potrà essere incluso nelle offerte di pacchetti turistici proposti da tour operator e da agenzie di viaggio. Sharm el-Sheikh è una località balneare egiziana, che si trova tra il deserto della penisola del Sinai e il Mar Rosso. È famosa per le sue spiagge sabbiose, le acque cristalline e le barriere coralline. Il Parco Nazionale di Ras Muhammad è tra le mete predilette per gli appassionati di immersioni: la fauna e la flora marina che sono presenti sulle barriere coralline di Shark e Yolanda e i dintorni del relitto Thistlegorm sono infatti famose in tutto il mondo. La compagnia Air Arabia era stata anche la prima compagnia aerea a riprendere il collegamento tra Milano Bergamo e Sharm el Sheikh durante la scorsa estate.