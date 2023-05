Poliziotto chiede a una donna di indossare la mascherina in ospedale: lei dice di no e lo morde Un poliziotto ha chiesto a una donna di indossare la mascherina in ospedale: la 65enne non solo ha detto di no, ma lo ha anche morso a una mano.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna di 65 anni ha aggredito un agente di polizia che l'aveva invitata a indossare la mascherina in ospedale. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, la 65enne – dopo aver avanzato una serie di espressioni no vax inneggiando alla dittatura sanitaria e al complotto globale – ha dato un morso al poliziotto. È così finita in manette e adesso dovrà rispondere dell'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I medici costretti a chiedere aiuto alle forze dell'ordine

L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, lunedì 8 maggio, all'ospedale San Gerardo di Monza. La 65enne aveva accompagnato il marito in pronto soccorso che aveva accusato un malore. Fin dal suo arrivo in struttura, la donna ha avanzato una serie di invettive no vax e polemiche nei confronti dei medici tanto che gli operatori sanitari sono stati costretti a chiamare la polizia.

La donna ha aggredito uno dei due poliziotti

Quando gli agenti sono arrivati, l'hanno trovata senza mascherina: l'hanno così invitata a indossare il dispositivo di protezione considerato anche che, secondo il regolamento dell'ospedale monzese, è obbligatorio. La donna, per tutta risposta, li ha minacciati di prenderli a calci nei genitali e ha poi aggiunto che la pandemia era ufficialmente finita e che quindi non l'avrebbe indossata.

Gli investigatori l'hanno così invitata a fornire il proprio documento di identità e a uscire dai locali: la 65enne si è così scagliata contro uno dei poliziotti e l'ha morso a una mano. È stata così arrestata e adesso dovrà rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.