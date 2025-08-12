Piromane dà fuoco alle auto della Polizia in Duomo e alle boutique nel centro di Milano: arrestato

Negli scorsi giorni la Polizia Locale ha arrestato un piromane di 43 anni che ha cercato di dare fuoco a tre auto della Polizia in piazza Duomo e ad alcuni negozi di lusso del centro di Milano.

La scorsa notte la Polizia Locale ha arrestato un piromane di 43 anni che ieri, munito di un accendino e di sostanze acceleranti, ha dato fuoco a tre auto della Polizia in piazza Duomo, a Milano. Fortunatamente le auto sono rimaste danneggiate solo in parte perché alcuni agenti in servizio di pattugliamento sono riusciti a bloccarlo e a spegnere il principio di incendio.

Quando è stato sorpreso, il 43enne aveva già dato fuoco a una vetrina della vicina via Bagutta. Camminando da Piazza Duomo verso San Babila ha anche provato a incendiare alcuni grossi sacchetti dell'immondizia che, prendendo fuoco, hanno annerito le vetrine di una boutique di lusso danneggiandone anche la porta d'ingresso. Le fiamme hanno fatto scattare l'allarme del negozio che ha messo in fuga il piromane. Le telecamere di sicurezza l'hanno ripreso mentre cercava di fuggire in via Manzoni.

É stato a questo punto che gli agenti sono riusciti a intercettarlo e a bloccarlo. Quando lo hanno arrestato, l'uomo ha tentato di negare le sue responsabilità, ma i video delle telecamere che l'hanno ripreso appiccare gli incendi e scappare lo hanno incastrato. Il piromane è risultato un 43enne pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti. Il pm Antonio Pansa ha convalidato l'arresto e disposto il giudizio per direttissima ieri mattina.