Pioggia di multe per eccesso di velocità a Pavia, ma l’automobilista non è mai uscito dal Veneto Una raffica di sanzioni per eccesso di velocità su una strada della Val Tidone, Pavia. Ma l’automobilista multato vive a 300 chilometri dall’autovelox, e non è mai passato di lì. “È stato riconosciuto lo sbaglio, però continuo a spendere soldi per le raccomandate” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una raffica di sanzioni per eccesso di velocità, almeno 9. Tutte su una provinciale della Val Tidone, Pavia, dove il limite è segnato a 70 chilometri orari: a pizzicare l’automobilista scorretto è infatti l’autovelox di Torrevecchia Pia che ogni volta, implacabile, registra lo sgarro al volante e lo trasforma in un salato verbale da pagare. Peccato che, però, l'anziano conducente viva nei pressi di Rovigo, a 300 chilometri da quell'autovelox. E che quella strada di campagna manco sa dove sia.

Un qui pro quo nato da un errore dell’accertatore elettronico, che nel passaggio dell'auto ha confuso alcune lettere della targa: una R, facente capo alla targa dell'anziano residente a Rovigo (che da anni non fuoriesce dai confini del Veneto), al posto della P, appartenente al vero trasgressore.

"Ho contestato tutte le contravvenzioni pervenute a mio padre e i verbali sono stati annullati, quindi è stato riconosciuto lo sbaglio", ha commentato a Il Giorno Angelo Motta, figlio dell’anziano automobilista, per mesi e mesi ingiustamente multato. "Ma ogni volta devo inoltrare una pec o spendere i soldi per una raccomandata. Senza contare che anche la polizia provinciale spende per inoltrare la contravvenzione e non riceve nemmeno il denaro della violazione, visto che la multa arriva dopo mesi al vero trasgressore".

Leggi anche Operaio rimane incastrato mentre sgancia un carrello elevatore, amputate parti di una mano

E ancora. "Chi lavora sbaglia, capita anche a me. Ma non si può commettere sempre lo stesso sbaglio quando è stato fatto notare l’errore, si cerca di porvi rimedio. In questo caso non accade e proprio questa mattina ho segnalato alla Prefettura il disservizio nella speranza di non ricevere il decimo verbale”. Chissà se la raffica di sanzioni, adesso, potrà dirsi conclusa per sempre.