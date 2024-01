Abbattuto un autovelox appena installato nel Cremonese: Fleximan è arrivato in Lombardia L’autovelox appena installato lungo la strada statale Asolana, sul territorio del comune di Martignana di Po (Cremona), è stato abbattuto. L’autore dell’atto vandalico sarebbe tale Fleximan, lo stesso che ha già colpito in diverse occasioni in Veneto e Piemonte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un autovelox installato lungo la strada statale Asolana, sul territorio del comune di Martignana di Po (nel Cremonese), è stato abbattuto prima ancora che entrasse in funzione. L'autore dell'atto vandalico sarebbe il famigerato Fleximan che, dopo aver colpito in Veneto e in Piemonte, è ormai arrivato a lasciare il suo marchio anche in Lombardia. Armato di flessibile, il giustiziere degli autovelox taglia il palo probabilmente aiutato da un complice, o per meglio dire da una spalla, salvando automobilisti indisciplinati che non hanno intenzione di rispettare i limiti di velocità. Visto come un supereroe da alcuni utenti sui social, sta continuando ad accumulare denunce anche se al momento solo a carico di ignoti.

L'autovelox sarebbe dovuto entrare in funzione sulla Asolana entro la fine del mese. Una misura presa dal sindaco di Martignana, Alessandro Gozzi, per garantire sicurezza agli automobilisti che ogni giorno percorrono quella strada. Trattandosi di un'area dove sono presenti diverse aziende con deposito auto e bisarche, una boscaglia popolata di cinghiali e un centro religioso della comunità sikh, la possibilità di incidenti è relativamente alta.

Ecco perché l'autovelox entrerà in funzione nonostante Fleximan, anche se con qualche giorno di ritardo. "Coloro che inneggiano alle azioni criminali di Fleximan sono gli stessi secondo i quali i Comuni installerebbero gli autovelox per fare cassa", ha commentato a La Repubblica il sindaco di Martignana, "chiunque abiti in zona sa che quella strada è molto trafficata". Quando quel tratto ha cambiato gestore, passando dalla Provincia all'Anas, Gozzi ha chiesto l'autorizzazione per reinstallarlo.

Il sindaco ha affermato di aver già sporto denuncia per interruzione di pubblico servizio, mentre l'azienda proprietaria del dispositivo denuncerà gli ignoti autori per il danno economico a cui dovrà fare fronte. Secondo quanto è stato possibile osservare da alcune immagini registrate dalle telecamere, sarebbero due le persone che distruggono gli autovelox del nord Italia: uno taglia il palo con il flessibile e l'altro lo fa cadere in una zona per loro sicura.

L'identità dei vandali è ancora ignota, ma sui social si è creato una sorta di culto nei confronti di questo fantomatico giustiziere. Non sono poche, infatti, le persone che si candidano ogni giorno per aiutarlo o che segnalano un particolare autovelox che a loro giudizio andrebbe estirpato. Il rischio, ora, è anche che altri possano emulare il vandalo-supereroe.