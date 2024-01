Abbattuto un altro autovelox: Fleximan colpisce ancora in Lombardia Un altro autovelox è stato abbattuto nelle strade lombarde. Questa volta è toccato alla provincia di Bergamo. L’autore del gesto potrebbe essere “Fleximan”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

È stato abbattuto un autovelox ad Albano Sant'Alessandro, comune che si trova in provincia di Bergamo. Sembrerebbe che l'autore di questo gesto sia Fleximan, il vandalo che avrebbe abbattuto diversi pali con un flessibile in giro per l'Italia. Non è escluso che si tratti di un suo emulatore.

L'autovelox abbattuto in provincia di Bergamo

Nella giornata di oggi, lunedì 22 gennaio, è stato trovato uno degli apparecchi installato sulla strada statale 42 a terra. Si tratta di quello che monitora la velocità tenuta dagli automobilisti che da Seriate vanno verso la Val Cavallina. Non è stato invece toccato quello che si trova sull'altro lato della strada. In quella via, il limite di velocità è di 90 chilometri orari. Quotidianamente ci passano almeno ventimila veicoli.

In quella zona specifica, i dispositivi sono attivi dal 2002: sono passati da contenitori appoggiati a terra accanto alla carreggiata a dispositivi collocati in cima a un palo. Qualcuno ha tagliato con un flessibile la base del palo che regge l'autovelox: non sono stati recisi i cavi che alimentano l'apparecchiatura. In quel tratto della strada, non sono presenti telecamere quindi sarà difficile risalire al volto dell'autore.

I casi registrati a Cremona, Piemonte e Veneto

Solo alcuni giorni fa, si è registrato un caso simile nel Cremonese e precisamente nel comune di Martignana di Po: anche lì ne è stato abbattuto uno prima ancora che entrasse in funzione. Altri casi simili sono stati registrati in altre regioni del Nord Italia. Sono stati abbattuti autovelox anche in Piemonte e in Veneto. In nessuno di questi casi, si è riusciti a risalire al responsabile.