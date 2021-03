Gli hanno chiesto di servire degli alcolici dopo l'orario di chiusura imposto dal Dpcm e al suo rifiuto lo hanno aggredito: è successo a Lonato, in provincia di Brescia, dove nella serata del 10 febbraio si sono verificate le violenze ai danni di un barista. I tre erano riusciti a fuggire, ma ieri giovedì 25 marzo sono stati trovati e denunciati.

L'aggressione avvenuta sotto gli occhi della moglie del barista

Lo scorso mese infatti tre persone sarebbero entrate in un pub e avrebbero chiesto al barista di poter servire degli alcolici. Al suo rifiuto, lo avrebbero colpito con un pugno e avrebbero iniziato a malmenarlo ferendolo poi gravemente e lasciandolo a terra. Presente al momento dell'aggressione anche la moglie del gestore del locale. Dieci giorni dopo, la stessa aggressione – si legge in una nota stampa dei carabinieri – si è verificata anche in un bar di Calcinato, sempre in provincia di Brescia: al rifiuto del gestore di servire alcolici, sono partite le violenze. In questo caso però nella rissa sono rimaste coinvolte diverse persone.

Una nuova aggressione si è verificata in un bar di Calcinato

I carabinieri, grazie anche all'analisi delle telecamere di video sorveglianza della zona, sono riusciti a individuare i responsabili: inizialmente è stato prima denunciato un ragazzo di 21 anni, residente in un campo nomadi di Padenghe. Grazie a nuovi accertamenti poi sono stati denunciati e identificati altre due persone di 31 e 41 anni che risiedono nello stesso campo del 21enne e in un altro di Bedizzole. Tutti e tre sono stati accusati del reato di lesioni personali in concorso.