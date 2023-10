Picchia e minaccia la suocera disabile: la nuora condannata a un anno e quattro mesi Una donna è stata condannata a un anno e quattro mesi per atti persecutori: picchiava e minacciava sua suocera. L’imputata si era avvicinata alla donna assistendola come badante, poi aveva sposato il figlio dell’anziana.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un donna di 46 anni è stata condannata a un anno e quattro mesi perché ritenuta responsabile di atti persecutori nei confronti della suocera. Stando a quanto accaduto, la 46enne aveva iniziato ad avvicinarsi come badante all'anziana signora con problemi di disabilità e si era presto trasferita a vivere con lei a Canegrate, nel Milanese: una volta in casa si era innamorata del figlio della donna e i due poco dopo si erano sposati. Fino al matrimonio – stando alle testimonianze – la donna, originaria dell'Ucraina, aveva avuto un atteggiamento sempre amorevole e di rispetto verso l'anziana, dopo le nozze la situazione era però degenerata.

Dalle indagini è emerso che la 46enne tirava addosso oggetti a quella che era diventata sua suocera. La riempiva di schiaffi, spintoni e pugni tanto da far nascere nell'anziana un forte senso di ansia e paura. Come riporta Il Giorno, la signora però non ha mai ceduto alle minacce della suocere e dopo qualche tempo è riuscita a ottenere di essere seguita da un amministratore di sostegno.

Intanto il figlio dell'anziana è riuscito ad allontanare di casa la moglie e a far scattare le denuncia per atti persecutori. In Tribunale l'uomo ha presentato tutte le prove raccolte dei maltrattamenti.