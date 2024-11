video suggerito

Perde l’equilibrio e precipita per 4 metri in un serbatoio vuoto della raffineria Eni: grave operaio 38enne Un 38enne è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato in un serbatoio vuoto alla Raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia) nella serata del 3 novembre. L’operaio avrebbe perso l’equilibrio mentre lavorava alla manutenzione. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 38enne è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nella serata di ieri, domenica 3 novembre, alla Raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi (in provincia di Pavia). Stando a quanto ricostruito, l'operaio stava effettuando alcuni lavori di manutenzione quando, per cause ancora non note, ha perso l'equilibrio cadendo all'interno di un serbatoio vuoto. Precipitando per circa quattro metri, il 38enne ha riportato ferite gravi. I sanitari lo hanno trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia dove è ricoverato non in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto intorno alle 22 del 3 novembre alla Raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi. Il 38enne, di origine bulgara, risulta essere dipendente di una ditta esterna impegnata in alcuni lavori di manutenzione all'interno dello stabilimento. L'operaio, in particolare, stava effettuando operazioni di bonifica quando è caduto da un'altezza di circa quattro metri.

A lanciare l'allarme sono stati i colleghi e sul posto la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato l'ambulanza della Croce Garlaschese e un'automedica. Stando a quanto emerso dai primi controlli, il 38enne al momento dell'incidente indossava la maschera per la respirazione e i dispositivi di sicurezza previsti dal protocollo.

Quando gli operatori sanitari lo hanno preso in carico, l'operaio era cosciente e in condizioni che non destavano preoccupazione. Per questo motivo è stato trasportato al San Matteo in codice giallo. Allo stabilimento di Sannazzaro de' Burgondi sono arrivati anche i carabinieri di Sannazzaro e della Compagnia di Voghera insieme ai vigili del fuoco di Mede. Il personale dell'Ats di Pavia è al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.