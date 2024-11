video suggerito

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: in codice rosso un uomo L’incidente è avvenuto questa mattina a Curtatone, in provincia di Mantova: un uomo avrebbe perso il controllo della sua auto finendo contro un albero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

(foto di repertorio)

Grave incidente questa mattina a Curtatone, in provincia di Mantova. Stando alle prime informazioni, stamattina verso le 10.40 un'auto è finita contro un albero dopo essere uscita di strada. La dinamica deve essere ancora accertata, ma al momento non risultano altri mezzi coinvolti.

Subito è scattato l'allarme: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno soccorso l'automobilista. L'uomo aveva riportato gravi traumi all'addome e all'arto inferiore. Per lui è stato necessario il trasferimento in codice rosso all'ospedale di Mantova. Per le procedure di soccorso sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Spetterà a loro tutte le indagini del caso.