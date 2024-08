video suggerito

Perde il controllo dell'auto e finisce in una roggia nel Pavese: 44enne morto annegato Un passante ha notato un'auto ribaltata nella roggia Mora a Vigevano (Pavia) nel primo pomeriggio del 12 agosto. A bordo c'era un 44enne del posto già deceduto per annegamento.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 44enne è morto annegato dopo essere finito con l'auto nella roggia Mora, nella periferia nord di Vigevano (in provincia di Pavia) tra il centro abitato e il Ticino. A dare l'allarme è stato un passante che nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 agosto, ha visto una Ford Puma ribaltata all'interno del canale irriguo. All'arrivo dei soccorsi, il 44enne che si trovava alla guida dell'auto era già deceduto per le ferite e per annegamento. La polizia locale di Vigevano si sta occupando dei rilievi del caso e della ricostruzione della dinamica.

Un automobilista che stava guidando lungo Traversa Portalupa, la parallela alla circonvallazione della 494, ha notato intorno alle 14 del 12 agosto un'auto ribaltata all'interno della roggia Mora. Allertati, sul posto sono arrivati i sanitari in codice rosso con un'ambulanza e con l'automedica con rianimatore a bordo.

L'automobilista, un 44enne di Vigevano, era però già deceduto. Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia locale, l'uomo, per motivi ancora non chiari, ha sfondato il guard rail del ponticello che scavalca un canale irriguo ed è finito in acqua ribaltandosi.

Gli agenti ora sono al lavoro per accertare la dinamica dell'incidente, ma pare che non ci fossero testimoni al momento dello schianto. Dai primi rilievi, sembrerebbe che il 44enne abbia fatto tutto da solo, uscendo di strada senza essere stato urtato da un altro mezzo. Per questo motivo, saranno svolti ulteriori esami per comprendere le motivazioni dell'incidente.