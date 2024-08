video suggerito

Esce di strada con l’auto e si ribalta in un campo a Treviglio: morto 23enne un 23enne è morto nella notte tra 28 e 29 agosto in seguito a un incidente stradale a Treviglio (Bergamo). Il giovane pare aver perso il controllo dell’auto, finendo per ribaltarsi in un campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Un 23enne è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 agosto lungo la statale 42, in provincia di Bergamo. Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri di Treviglio, il ragazzo si trovava a bordo della sua Opel Corsa quando, per motivi ancora non accertati, ha perso il controllo dell'auto finendo con il ribaltarsi nel campo a fianco della carreggiata. All'arrivo dei soccorsi, il 23enne era già deceduto.

L'incidente nella notte

L'incidente è avvenuto intorno alle una della notte del 29 agosto. Il 23enne stava arrivando da Bergamo ed era diretto a Treviglio lungo la statale 42. Superato lo stabilimento dell'azienda Bianchi, il giovane avrebbe perso il controllo della sua Opel Corsa uscendo dalla carreggiata sulla sinistra e finendo con il ribaltarsi nel campo.

A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio. In pochi minuti sono arrivati sul posto i soccorsi con un'ambulanza e un'automedica di Bergamo. I vigili del fuoco volontari del Treviglio sono riusciti a estrarre il 23enne dall'abitacolo, ma ormai era già morto. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del ragazzo sul posto.

Il 23enne avrebbe fatto tutto da solo

I rilievi sono stati affidati dai carabinieri di Treviglio, che ora stanno raccogliendo elementi utili per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Stando a quanto emerso finora, il 23enne avrebbe fatto tutto da solo, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Resta da chiarire, però, se il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo a causa di una distrazione o dell'alta velocità, oppure ancora per un colpo di sonno o per un malore. Si attende la decisione del magistrato di turno se eseguire altri accertamenti.