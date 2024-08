Chi era Christian Di Marco, il deejay 48enne morto dopo essere finito con l’auto in una roggia nel Pavese

video suggerito

Christian Di Marco (foto da Facebook)

Si chiamava Christian Di Marco il 48enne che lo scorso lunedì 12 agosto ha perso la vita finendo con l'auto in un canale a Vigevano (in provincia di Pavia). L'uomo, originario di Borgolavezzaro nel Novarese, per motivi ancora da chiarire avrebbe perso il controllo della sua Ford Puma impattando contro il guard rail e cadendo nella roggia Mora. Di Marco lavorava come addetto alle consegne per alcune pizzerie, ma nelle sue zone era conosciuto per le serate che organizzava e che animava facendo il deejay.

A dare l'allarme, intorno alle 14 del 12 agosto, era stato un passante che, transitando per Traversa Portalupa, aveva notato la presenza di un'auto ribaltata all'interno di un canale. I soccorsi sono arrivati nel giro di pochi minuti, ma per l'automobilista non c'era più niente da fare.

Le forze dell'ordine arrivate sul posto hanno eseguito i primi rilievi, ipotizzando che la Ford Puma abbia prima impattato contro il guard rail del ponticello, sfondandolo, e sia finita poi nella roggia. Le cause dell'incidente non sono state ancora chiarire: non ci sarebbero testimoni e pare che nessun'altra vettura sia rimasta coinvolta. La Procura ha già disposto l'esame autoptico sul corpo del 48enne, che sarà effettuato all'Istituto di medicina leale di Pavia.

Di Marco lavorava come addetto alle consegne per alcune pizzerie. Nel tempo libero, però, coltivava la passione per la musica facendo il deejay in serate che organizzava lui stesso. Il nome d'arte con cui era conosciuto sui social era Christian Mady e in molti hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio sulle sue pagine. Di Marco lascia la mamma e la sorella.