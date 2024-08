video suggerito

Chi era Durnea Dumitru Florin, travolto da un camion in retromarcia mentre stava lavorando Incidente sul lavoro a Pontida (Bergamo): un 44enne è stato investito nel piazzale di un'officina da un camion che stava facendo retromarcia. La vittima si chiamava Durnea Dumitru Florin.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, martedì 6 agosto, si è verificato un incidente sul lavoro a Pontida (Bergamo). Un autostraportatore di 44 anni è stato investito nel piazzale dell'officina di autoriparazioni Avimi Srl da un camion che stava facendo retromarcia.

La vittima si chiamava Durnea Dumitru Florin: originario della Romani, era residente a Bellusco che invece si trova in provincia di Monza e Brianza. Florin non è dipendente dell'officina, ma lavorava per un'altra azienda.

L'incidente si è verificato alle 17.40. Un tir lo ha travolto mentre stava attraversando il piazzale dell'officina. Non è chiaro se l'uomo fosse lì per ritirare il suo camion lasciato precedentemente per la revisione o se lo avesse appena parcheggiato. Il suo mezzo pesante, infatti, è stato trovato nell'ala destra del piazzale mentre il suo corpo era a una decina di metri più a sinistra.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica al civico 914 di via Bergamo. Purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Zogno e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Presenti anche i vigili del fuoco del comando di Bergamo.

Il corpo del 44enne è stato trasferito alla camera mortuaria dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove resterà, per il momento, a disposizione della magistratura. Florin lascia una compagna.