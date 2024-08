video suggerito

Travolto e ucciso da un camion nel parcheggio di un’azienda: muore sul colpo un operaio Un uomo di 44 anni è morto in un incidente sul lavoro a Pontida, in provincia di Bergamo: è stato investito da un camion mentre si trovavano in un deposito per mezzi pesanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Un uomo di 44 anni è morto in un incidente sul lavoro a Pontida, in provincia di Bergamo. Stando alle prime informazioni, la vittima è stato investito da un camion mentre si trovavano in un deposito per mezzi pesanti adiacente ad un’officina. La tragedia è avvenuta oggi 6 agosto verso le 17.40 in via Bergamo all’altezza del civico 914, sulla SS342, nei prezzi della frazione Cerchiera di Ambivere. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari in ambulanza e automedica, oltre che hai i tecnici di ATS, i Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Zogno.

Purtroppo però, nonostante tutti i tentativi di rianimarlo, nulla è stato sufficiente per salvare la vita all'uomo. Ora si sta indagando per cercare di capire cosa sia successo nei dettagli e capire eventuali responsabilità.