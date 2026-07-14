Perde il controllo dell’auto e finisce contro i banchi del mercato Bonola a Milano: grave il conducente, 3 feriti

Un’auto si è schiantata contro un banco di frutta e verdura al mercato “Bonola” in zona Gallaratese a Milano la mattina di martedì 14 luglio. Il 60enne alla guida avrebbe avuto un malore ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Feriti lievemente anche tre operatori.

L'auto che si è schiantata al mercato di Bonola (foto da Facebook – Paolo Lanzanova)

Un'auto si è schiantata questa mattina, martedì 14 luglio, contro i banchi del mercato "Bonola" allestito in zona Gallaratese a Milano. Come riferito da alcuni testimoni, la macchina avrebbe impattato contro una bancarella di frutta e verdura, per poi terminare la corsa contro il palo dell'illuminazione pubblica. Alla guida c'era un uomo di 60 anni che, con ogni probabilità, avrebbe avuto un malore che gli ha impedito di frenare. Sono anche rimasti feriti, in modo non grave, tre operatori, che sono stati poi accompagnati in pronto soccorso per le cure del caso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 del 14 luglio, quando il mercato settimanale "Bonola", allestito come ogni martedì mattina nell'omonima piazza nel Gallaratese, aveva aperto al pubblico da circa mezz'ora. All'improvviso una Lexus, condotta da un uomo di 60 anni, si è schiantata contro uno dei banchi e contro un palo, senza accennare una frenata.

L'intervento dei vigili del fuoco dopo l'incidente al mercato di Bonola (foto da Facebook – Paolo Lanzanova)

Come riportato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), il 60enne è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice rosso con l'ambulanza all'ospedale San Carlo. Sono rimasti feriti anche tre giovani operatori, un 23enne, un 26enne e un 28enne, che sono stati a loro volta accompagnati in pronto soccorso, tra il San Carlo e il Galeazzi Sant'Ambrogio, in codice giallo e verde. Nessuno dei clienti sarebbe rimasto coinvolto.

Gli accertamenti su quanto accaduto sono stati affidati agli agenti della polizia locale, che dovranno risalire alla causa dell'incidente. L'ipotesi più probabile è che il 60enne abbia accusato un malore che, poi, gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano per rimettere l'area in sicurezza.