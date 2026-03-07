Perde il controllo della sua auto e si schianta contro un albero: la vittima è Diego Cretti

Incidente stradale a Costa Volpino (Bergamo): un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo ed è finito contro un albero morendo sul colpo. La vittima è Diego Cretti.

Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo, si è verificato un incidente stradale a Costa Volpino, comune che si trova in provincia di Bergamo. Un uomo, Diego Cretti, si trovava alla guida della sua automobile quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero. Per Cretti, 53 anni, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

L'incidente si è verificato alle 4.20 del mattino. Il conducente di un'altra macchina, che si stava recando a lavoro, ha notato la Peugeot 208 completamente distrutta e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lovere e Brescia e gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), con due automediche e un'ambulanza della Croce Blu di Lovere.

I pompieri hanno estratto Cretti dalle lamiere. Poi, hanno affidato l'uomo alle cure dei paramedici. Purtroppo però, come già detto, per il 53enne non c'è stato nulla da fare: hanno potuto solo dichiararne il decesso. Troppo gravi, le ferite che ha riportato. Sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale, che – come di consueto – hanno immediatamente svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

I militari stanno cercando di capire cosa possa essere successo e se, all'origine dell'incidente stradale, vi sia un malore o un colpo di sonno. Al momento non ci sono aggiornamenti al riguardo. La salma è stata restituita ai familiari che, nel frattempo, proprio oggi, sabato 7 marzo, potranno dargli l'ultimo saluto. Nella chiesa della frazione Ceratello infatti si svolgeranno i funerali. La comunità di Costa Volpino è rimasta profondamente colpita da questa perdita. Il 53enne, infatti, era molto stimato e amato da tutti.