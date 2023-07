Perde il controllo della Porsche e si schianta contro un albero, ricoverato in gravi condizioni Un 69enne si è schiantato contro un albero a Seregno (Monza) nel primo pomeriggio di lunedì 17 luglio. Trasportato d’urgenza in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 69enne si è schiantato con la sua Porsche contro un albero lungo via Edison a Seregno (in provincia di Monza e della Brianza) intorno alle 13:45 di oggi lunedì 17 luglio. Residente in città, l'anziano è stato soccorso d'urgenza e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Dalle prime informazioni, il 69enne si troverebbe ora in coma farmacologico ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato intorno alle 13:45 lungo via Edison. Il 69enne si trovava alla guida della sua Porsche quando, per motivi ancora da accertare, è finito fuori strada e poi contro un albero.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'automobilista in ospedale. Una volta ricoverato, la sua situazione clinica è stata considerata da codice giallo e, anche se tenuto sotto osservazione medica e in coma farmacologico, non dovrebbe essere più in pericolo di vita.

Leggi anche Cade con il monopattino a Sesto San Giovanni: grave una ragazza di 25 anni

Gli agenti della polizia locale di Seregno, insieme ai vigili del fuoco, sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto in via Edison. Al momento è stata attivata la procedura per gli accertamenti sulla possibile guida del 69enne sotto l'effetto di alcol, anche se non è stato escluso il malore improvviso.