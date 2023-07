Perde il controllo del pick-up e si schianta contro una villetta, morto un 33enne e feriti altri 4 ragazzi Un 33enne ha perso il controllo del suo pick-up e si è schiantato contro una villetta a Soncino (Brescia). Il conducente è morto poco dopo, mentre gli altri 4 passeggeri sono stati portati in ospedale. Uno di loro è in gravi condizioni.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 33enne è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale con il suo pick-up a Soncino (Brescia) nella notte tra sabato e domenica 16 luglio. Il giovane era alla guida dell'auto che è finita contro un'abitazione poco prima dell'ingresso nel centro storico cittadino. A bordo con lui c'erano altre quattro persone che sono state trasportate all'ospedale Civile di Brescia. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.

La dinamica dell'incidente

Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, i rilievi delle forze dell'ordine sono ancora in corso. Stando a una prima ricostruzione fornita dai carabinieri di Soncino, il 33enne avrebbe perso il controllo del suo pick-up Dodge poco dopo le 3:30 di domenica 16 luglio.

Arrivato in via Nazario Sauro, il 33enne residente nel Cremasco si è schiantato sulla curva poco prima dell'ingresso nel centro storico della città. L'impatto con l'abitazione è stato così violento da abbattere la recinzione della villetta e danneggiare in modo serio la struttura esterna dell'edificio. Il pick-up ha, poi, preso fuoco in pochi istanti.

L'intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale dei quattro feriti

I soccorsi intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, e ai carabinieri di Soncino, Romanengo e del nucleo Radiomobile di Crema, hanno constatato la morte del conducente ed estratto dal veicolo gli altri passeggeri.

Si tratta di due ragazzi di 20 e 23 anni e di due ragazze di 27 e 28 anni. Sono stati tutti trasportati all'ospedale Civile di Brescia. Per uno di loro è stato necessario l'aiuto dell'elisoccorso perché in gravi condizioni.