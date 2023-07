Chi era Paolo Carubelli, il 33enne morto nell’incidente con il pick-up a Soncino Paolo Carubelli era alla guida del pick-up Dodge che nella notte di domenica 16 luglio si è schiantato contro una casa a Soncino. Il 33enne di Ticengo è deceduto all’impatto.

A cura di Enrico Spaccini

Paolo Carubelli (foto da Facebook)

Si chiamava Paolo Carubelli il ragazzo che si trovava alla guida del pick-up Dodge che nella notte tra sabato e domenica 16 luglio si è schiantato contro una villetta a Soncino, in provincia di Cremona. Il 33enne di Ticengo è deceduto poco dopo, mentre gli altri quattro passeggeri sono stati trasportati all'ospedale Civile di Brescia.

L'incidente in via Nazario Sauro

Stando a quanto riferito dai carabinieri, Carubelli avrebbe perso il controllo del suo Dodge sulla curva che precede l'ingresso al centro storico di Soncino lungo via Nazario Sauro. La velocità del mezzo era sostenuta e l'impatto è stato violento, al punto da squarciare una porzione della parete esterna dell'edificio contro cui si è scontrato.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 3:30 di domenica 16 luglio e sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Orzinuovi e Crema. Lo schianto ha svegliato i residenti della zona e sono stati proprio loro a intervenire per primi visto che il pick-up stava andando a fuoco.

Leggi anche Chi era Antonio Capursi, il nonno morto in un incidente mentre andava in vacanza con il nipotino

Le condizioni degli altri passeggeri

Due ragazzi, uno di 20 e l'altro di 23 anni, e due ragazze, di 27 e 28 anni, sono stati trasportati all'ospedale di Brescia. Uno di loro è arrivato al Civile in elicottero perché più grave degli altri. Si tratterebbe del passeggero che viaggiava sul posto di fianco a quello del conducente e, stando alle prime informazioni, è stato intubato dai sanitari. Gli altri sono stati portati via in codice giallo.

La casa contro la quale si è schiantato il Dodge è stata dichiarata inagibile. Una porzione della parete esterna che si affaccia sulla strada è caduta.