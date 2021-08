Perde il controllo della moto e si schianta: il talento del pianoforte Kevin muore a 19 anni Kevin Mecca aveva 19 anni ed è morto questa mattina, venerdì 20 agosto, in un terribile incidente stradale a Foresto Sparso (Bergamo). Il 19enne, originario di Villongo, era una promessa del pianoforte. Sui social, la scuola che frequentava ha scritto: “Purtroppo stamattina ci è giunta la drammatica notizia della morte improvvisa del nostro allievo Kevin Mecca. Il consiglio direttivo , il corpo docenti, gli allievi e in particolare modo l’insegnante Elena Masnaghetti si uniscono al dolore dei familiari, conoscenti, parenti e persone a lui care”.

A cura di Ilaria Quattrone

Kevin aveva 19 anni ed era un talento del pianoforte: è morto questa mattina, venerdì 20 agosto, in un incidente stradale a Foresto Sparso (Bergamo). Il ragazzo era alla guida del suo scooter quando ha perso il controllo e si è schiantato. Nonostante il tempestivo arrivo del personale medico e paramedico del 118 e delle forze dell'ordine, per il 19enne non c'è stato nulla da fare: è stato dichiarato il decesso. Grande dolore a Villongo, comune di appena 7mila abitanti in provincia di Bergamo, di cui era originario.

Kevin ha perso il controllo del mezzo

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, Kevin Mecca era lungo via Dossale quando all'altezza della curva – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo del mezzo. La caduta è stata violenta: il 19enne è andato a sbattere contro un muro. L'allarme è stato dato da una coppia di anziani che intorno alle 6.30 di questa mattina si trovavano a passare in zona. Sul posto si sono recati gli operatori del 118 a bordo di un'ambulanza: le ferite riportate erano però troppo gravi.

Il dolore di amici, parenti e della scuola di musica

La notizia ha fatto velocemente il giro della sua cittadina: tutti i residenti si sono stretti attorno agli amici e ai parenti. Il 19enne frequentava l'Istituto alberghiero Riva di Sarnico e l'Accademia musicale "Euterpe". Proprio la scuola, sui suoi canali social ha scritto: "Purtroppo stamattina ci è giunta la drammatica notizia della morte improvvisa del nostro allievo Kevin Mecca. Il consiglio direttivo , il corpo docenti, gli allievi e in particolare modo l’insegnante Elena Masnaghetti si uniscono al dolore dei familiari, conoscenti, parenti e persone a lui care".