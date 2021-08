Bergamo, drammatico incidente all’alba: perde la vita in moto un ragazzo di 19 anni Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita all’alba di oggi nel territorio di Foresto Sparso in provincia di Bergamo, dopo aver perso il controllo della sua moto. Inutile purtroppo ogni tentativo di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Aperto un fascicolo sulla dinamica del sinistro.

A cura di Redazione Milano

Un gravissimo incidente si è verificato all'alba di oggi – venerdì 20 agosto – a Foresto Sparso, comune in provincia di Bergamo. Erano circa le 6.30 del mattino quando un ragazzo, che viaggiava in sella alla sua moto, ha perso il controllo del mezzo mentre transitava su via Dossale. Gravissimo l'impatto con il piano stradale che non ha lasciato scampo al giovane: quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto a bordo di un'ambulanza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, troppo gravi le lesioni riportate nello schianto. Da quanto si apprende la vittima dell'incidente stradale aveva solo 19 anni. Sul posto le forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente: da quanto si apprende al momento non risultato coinvolti altri veicoli o persone.