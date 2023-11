Perde il controllo del monopattino e batte la testa sul marciapiede: è in coma Un uomo di 49 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre era alla guida del suo monopattino elettrico nella notte tra venerdì e sabato all’incrocio tra via Ugo Bassi e via Carlo Farini a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 49 anni è stato ricoverato in ospedale in coma dopo esser stato coinvolto in un incidente con il monopattino elettrico. Cosa sia successo nel dettaglio è ancora da capire. Certo al momento è che l'incidente stradale sia avvenuto nella notte tra venerdì e sabato all'incrocio tra via Ugo Bassi e via Carlo Farini a Milano.

Stando a una prima dinamica dei fatti non risulterebbero coinvolte altre persone: l'uomo avrebbe perso il controllo del suo mezzo elettrico ed è caduto violentemente a terra. Il 49enne avrebbe pestato la testa sul marciapiede entrando poco dopo in coma.

Chi ha assistito all'incidente ha subito allertato i soccorsi. In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari in ambulanza e con l'automedica che hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano: qui si trova ancora in pericolo di vita. Sull'accaduto sono al lavoro gli agenti della polizia locale che confermerebbero che non ci sono altri veicoli coinvolti.