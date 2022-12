Perché non dobbiamo avere paura dei lupi in pianura padana: la spiegazione del presidente del Wwf lombardo Alcune recenti notizie parlano di caprioli o altri animali uccisi dai lupi. Ma è veramente così? A Fanpage.it spiega cosa sta accadendo il presidente di Wwf Lombardia Gianni Del Pero.

A cura di Giorgia Venturini

Dopo l'ultimo avvistamento di lupi lungo la pista ciclabile del lodigiano, si è tornato a parlare di questi animali, anche se ormai da anni sono presenti sul territorio lombardo. Alcune recenti notizie parlano di caprioli o altri animali selvatici uccisi dai lupi: per alcuni cittadini sarebbero loro i responsabili delle loro morti.

Ma è veramente così? Sull'argomento è intervenuto il presidente di Wwf Lombardia Gianni Del Pero che a Fanpage.it ha spiegato cosa sta accadendo.

I lupi attaccano veramente gli animali della zona, come pecore o altri esemplari da fattoria?

Molte di queste notizie sono false. Bisogna smetterla di prendersela con il lupo. Il lupo da anni è tornato ai bordi dei centri abitati, ma mai si avventurato all'interno. Così come nei maneggi e nelle stalle. Non sono loro i responsabili di quello che succede agli altri animali.

Chi sono i veri responsabili?

I dubbi dovrebbero sorgere proprio perché le ferite sono nette, come se ci fossero dei tagli. È molto facile siano state fatte da cacciatori o da chi spera in un risarcimento. Insomma, dall'essere umano. Ma non è mai opera del lupo. Per questo l'associazione ambientalista mette in guardia da inutili allarmismi e polemiche.

Da quanto tempo i lupi sono presenti in Lombardia?

La presenza del lupo in pianura padana è nota ormai da tempo dal momento che questo animale non è una specie tipica di montagna. Nel dettaglio, soltanto negli ultimi 5 anni se ne è parlato in incontri pubblici che si sono tenuti a Mantova, Calvatone, Cremona, Lodi.

I lupi fanno veramente paura?

I lupi sono una specie protetta. Non ci sono pericoli o rischi legati alla presenza dei lupi. Ricordiamo che i lupi, a differenza dei cinghiali, non si avvicinano mai ai centri urbani. Ma soprattutto negli ultimi anni non abbiamo segnalazioni di danni associati ai lupi. Questo perché il lupo vive in simbiosi con l'ambiente.

Cosa bisogna fare se ne avvistassimo uno?

Il lupo scappa, quando sente l'odore dell'uomo si allontana e non attacca. Invece nel caso dei cinghiali bisogna stare immobili e non farsi notare.